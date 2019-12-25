В Великобритании Азербайджан внесли в ТОП-10 самых перспективных мест для путешествия. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на рейтинг Британского общества "бэкпекеров" (поклонники "аскетического" туризма с рюкзаком) British Backpacker Society, передает Day.Az.

В рейтинге отметили что Азербайджан - страна на перекрестке Европы и Азии, расположившаяся на берегу Каспийского моря, является сокровищницей для путешественников, где "захватывающие горы" на севере, "удивительные грязевые вулканы" на юге, "увлекательные культуры" на западе и "самый потрясающий город Кавказа" на востоке - Баку.

В качестве лучшей версии авантюрного путешествия по стране Общество предлагает поездку в горные села северного Азербайджана, отметив, что она, вероятно, является самым невероятным приключенческим путешествием в стране, удостоенное многократного одобрения членов Британского общества туристов за последние несколько лет.

"Интересные для любителей приключений реальные и живописные культурные достопримечательности региона расположены в туманных горах за горнолыжными склонами, где бесстрашные гости могут заглянуть в сельскую азербайджанскую жизнь в таких деревнях как Лаза (Гусарский район)" - полагают "бэкпекеры" Британии.

Отметив огромный туристический потенциал на 2020-е годы, британцы заметили, что в основе привлекательности Азербайджана для путешественников лежит его расположение на перекрестке культур Европы и Азии, и, соответственно, будущее туристической индустрии страны будет определяться потоками посетителей из обеих частей света. В целом, заключили в рейтинге, это страна, каждая пядь которой предлагает гостям разнообразные впечатления.

Помимо Азербайджана, в рейтинг также попали в порядке убывания Эфиопия, Россия, Босния, Узбекистан, Казахстан. Рейтинг еще не составлен окончательно и список ТОП-5 еще будет опубликован до конца года, говорится в сообщении Общества.