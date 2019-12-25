5 отелей, расположенных в самых труднодоступных местах

Чтобы сбежать от чрезмерного шума мегаполисов и исключить по максимуму контакты с внешним миром, люди отправляются на поиски подходящего изолированного жилья.

В этом обзоре представлено пять отелей, укрывшихся от любопытных взглядов посторонних в самых труднодоступных и экзотических уголках нашей планеты.

Высококлассный отель с видом на горные вершины

1. Отель, расположенный в Кордильерах (Чили). Посреди высоких чилийских Кордильеров на берегу озера Пеоэ расположился прекрасный отель Explora Patagonia. Туристы ценят его из-за удачного расположения на лоне девственной природы и высококлассного обслуживания. Добраться до горного отеля можно только на специально заказанном внедорожнике, так как до ближайшего населенного пункта расстояние почти 300 километров.

2. Explora Patagonia - высококлассный отель. Европейский комфорт с африканским колоритом

3. Sossusvlei Desert Lodge - спасительный оазис посреди пустыни. Пустыня Намиб - это такое место, где от одного источника до другого, даже зная путь, нужно ехать не менее трех дней. В этой ситуации отель Sossusvlei Desert Lodge становится просто спасительным оазисом посреди безжизненного пространства. Европейский комфорт в сочетании с африканским колоритом оставят незабываемые впечатления от времени, проведенного в отеле.

4. Sossusvlei Desert Lodge - европейский комфорт с африканским колоритом. На суровых берегах Канады

5. Wickaninnish Inn - отель на суровых канадских берегах. 5-звездочный отель Wickaninnish Inn расположился на берегу канадского города Тофино (Tofino). В очередной раз дизайнеры сумели идеально сочетать суровый ландшафт с высококлассным обслуживанием. Почти каждый из номеров оборудован гостиной с прекрасным каменным камином, который создает дополнительную атмосферу уюта и покоя для отдыхающих.

6. Отель Wickaninnish Inn. Интерьер. Отдых с африканскими дикими зверями

7. Lion Sands Game Reserve - экзотический отель в Южной Африке. Прочувствовать дыхание дикой природы максимально близко позволит отель Lion Sands Game Reserve. В некоторых из 14 номеров спальни расположены прямо на открытом воздухе. Звездное небо, звуки ночи - романтики, конечно же, там хоть отбавляй. Но все же понимание, что дикие звери ходят где-то поблизости, не дают покоя отдыхающим.

8. Lion Sands Game Reserve. По соседству с отелем бродят дикие животные. Плавучий отель

9. Manta Resort - плавучий отель у берегов Танзании. Manta Resort - это эффектный плавучий отель у острова Пемба в Танзании. Часть его лавирует по волнам, а вторая полностью погружена в воду. Такой неординарный подход позволяет отдыхающим засыпать в созерцании мирной жизни подводных обитателей. К слову, один день на этом плавучем отеле обойдется в 1500 американских долларов.

10. Manta Resort. Спальня расположена под водой.

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