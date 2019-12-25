Фотограф Соня Шостак поделилась в сети своим визуальным дневником: подборкой потрясающе красивых фотографий природных ландшафтов, сделанных во время путешествия по Боливии и Перу в компании друзей, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

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