Введение в России электронных виз с 2021 г. - революционный шаг в развитии туризма. Турпоток в Россию вырастет, как минимум, на 30%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"С 2021 г. вводят электронные визы на всей территории России. Переоценить этот шаг невозможно. По очень пессимистичным оценкам, рост турпотока в Россию может составить больше 30%. В предварительном списке 53 страны, среди них много азиатских, европейских. Именно из этих стран вырастет поток", - отметила Ломидзе.

Наступающий 2020 г. должен стать годом настойчивого информирования мирового сообщества о том, что Россия вводит электронные визы с 2021 г.

"Надо учесть прошлые ошибки. После введения электронных виз в Петербурге, например, иностранцы жаловались на большое количество отказов - около 30%. При этом турпоток в город за месяц вырос на 26 тыс., и это при отсутствии информационной кампании. Электронные визы для нашего туррынка - это революционная история", - заключила Ломизде.

