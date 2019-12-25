Азербайджан зарабатывает на туризме больше своих соседей, не являясь при этом чемпионом региона по объему турпотока.

Об этом в интервью туристической компании "Профи Трэвeл" сказал главный исполнительный директор бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмидт, сообщает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

Зенгстшмид поведал, что по данным Всемирной туристической организации 2,454 миллиона туристов в 2017 году принесли экономике Азербайджана свыше трех миллиардов долларов - на 10 процентов больше, чем Грузии, которая в том же году встретила в полтора раза больше гостей. В 2018-м году Азербайджан вышел уже на 2,8 миллиона туристов, а в 2019 году намерен превысить объем в три миллиона.

В планах Бюро по туризму Азербайджана - сделать туризм второй по вкладу в ВВП отраслью экономики, отметил директор бюро: "По сути, сейчас это второй важнейший сектор экономики страны после нефтедобычи. Если смотреть на вещи объективно, то нефть и газ - это преобладающая доля ВВП Азербайджана, а туризм - всего 3-4 процента. Однако потенциал туристической отрасли огромен, она может очень помочь в диверсификации экономики. Сейчас народу Азербайджана очень важно показать, что он может предложить миру. И здесь речь идет не только о Баку, но и об отдаленных горных деревнях, где тоже есть много, чего посмотреть".

По словам Зенгстшмидта, пять областей, в которых потенциал Азербайджана наиболее велик как с точки зрения уникальности, так и с точки зрения возможности активно развиваться дальше - это исторический туризм, "велнес", активный отдых, гастрономический и природный туризм.

"Возьмем, к примеру, тему здоровья. Только у нас есть единственное в своем роде нафталановое месторождение, уникальный комплекс соляных пещер Дуздаг. Это не значит, что мы ставим лечебный и оздоровительный туризм во главу угла, но это наша сильная сторона и мы будем фокусироваться на развитии этих опций. То же самое и с культурой: мы продвигаем Баку, концентрируясь на таких достоинствах, как азербайджанский джаз, например", - объяснил он.

Говоря о важных рынках для туризма Азербайджана, директор бюро особо отметил Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.