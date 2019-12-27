Туристы нередко выкидывают посадочный талон сразу же после прибытия самолета в пункт назначения. Однако делать этого не стоит, ведь злоумышленники могут использовать ваши данные в своих корыстных целях. Как именно аферисты поступают с найденными посадочными талонами, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Штрих-коды

Многие недооценивают штрих-коды на талонах и очень зря, ведь они подчас могут выдать всю подноготную человеку. Мошенники используют их, чтобы получить доступ в чужой личный кабинет. А уже там они списывают накопленные баллы и мили, как им заблагорассудится. А если к аккаунту привязана банковская карта, мошенник может воспользоваться ей, чтобы совершать покупки в Интернете.

Личные данные

Информации на посадочном талоне вполне достаточно для того, чтобы найти человека во всех соцсетях и даже вычислить, где он проживает, а затем ограбить его.

Опасные звонки

Нередко, если одного штрих-кода оказалось мало, аферисты звонят клиентам авиакомпании и представляются ее сотрудниками. Они сообщают о том, что аккаунт человека пытались взломать, поэтому теперь нужно назвать пароль, чтобы восстановить доступ. Наивный турист сообщает все свои данные, не подозревая о том, что с ним разговаривает мошенник.