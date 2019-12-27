Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок в России и СНГ для путешествий на предновогодние выходные и новогодние праздники в январе 2020 г., передает Day.Az.

Самые привлекательные для туристов ярмарки на Новый год и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 и январе 2020 проходят в России, Белоруссии, Азербайджане, Армении.

В пятерку лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020 входят фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Белоруссия), Баку (Азербайджан).

Рейтинг рождественских ярмарок России и СНГ составлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок.