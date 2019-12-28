Азербайджан - страна уникальной природной красоты и культуры, которая существует уже много веков. Страна огней всегда сможет удивить любого туриста с самыми высокими ожиданиями.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье издания Telegrafima Министерства цифровой политики, телекоммуникаций и медиа Греции, которое предлагает своим гражданам посетить Азербайджан на новогодние каникулы.

В статье отмечается, что народ Азербайджана определяется своими кавказскими корнями, а его черты гостеприимства и дружелюбия делают страну привлекательной для туристов из всех частей мира. Здесь восточные краски природы гармонично сочетаются с западными технологиями.

"Азербайджан, исторически расположенный на вершине Великого шелкового пути, который пересекает многие геополитические, экономические и культурные ландшафты, довольно давно вдохновляет людей в мире своим великолепием. Находящаяся между горами Кавказа Страна огней, не смотря на свой небольшой размер, обладает большим летним и зимним туристическим потеациалом, амбициозной и уникальной культурой, а также множеством захватывающих мест и является идеальной для новогодних каникул. Это современное государство, чье культурное наследие, гостеприимство и современная жизнь предложат вам незабываемые и уникальные впечатления. Азербайджан - это запад на востоке, а восток на западе!", - пишет ресурс.



По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, с января по ноябрь 2019 года Азербайджан посетили 2,9 миллиона туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего гостей прибыло в страну из России, Грузии и Турции. Азербайджан принял из Европы более 211 тысяч туристов за отчетный период.