С января 2020 года Азербайджан открывает небо для любых авиакомпаний, желающих выполнять рейсы в 40 стран мира. Так местные аэропорты получат уникальные для страны пятую и седьмую степени свободы воздушного пространства.

Ярослав Степанюк, директор по развитию новых направлений в Aviasales.az, разъяснил, в чем смысл этих свобод и как данная инициатива скажется на туристическом потоке и бюджете путешественников.

Пятая свобода дает авиакомпаниям право перевозить пассажиров из домашнего аэропорта в другую страну с остановкой в промежуточном пункте. Например, это может быть такой рейс: Лондон - Баку - Бангкок.

Седьмая же свобода подразумевает перелет между двумя странами без посещения страны, в которой зарегистрирована авиакомпания. Так, авиаперевозчик, зарегистрированный в Будапеште, сможет осуществить рейс из Баку в Дубай.

"Для жителей Азербайджана таким образом откроются новые направления и по более выгодным ценам. Дело в том, что, например, в Европе такая практика уже давно развита, и лоукостеры летают в соседние страны без посещения домашнего аэропорта. А это значит, что и азербайджанцы смогут купить авиабилеты за пару десятков евро вместо пары сотен и улететь в любую европейскую страну и не только", - сообщает Степанюк. В качестве примера он приводит одинаковые по расстоянию маршруты Вильнюс - Лондон и Баку - Дубай. Однако билет на прямой рейс из Вильнюса в Великобританию стоит 10 евро, а из Баку в Эмираты - 142 евро.

По словам Ярослава Степанюка, еще одна цель такой инициативы - это повысить въездной поток иностранцев. Сейчас гражданам Европейского союза необходима электронная виза для въезда в Азербайджан, срок такой визы до 30 дней. Однако, по данным туристического поисковика, чаще всего в Азербайджан прилетают пассажиры из России, Турции, Казахстана, Беларуси, Украины, Грузии, ОАЭ и Узбекистана. То есть это страны, с которыми установлен упрощенный визовый режим - виза либо не нужна, либо ее можно получить по прибытии.

Статистика Aviasales.az свидетельствует, что среди европейцев особенным спросом пользуются рейсы в Азербайджан из Германии, Чехии, Латвии, Польши и Италии. Из более отдаленных регионов эксперты выделяют США, Китай и Таиланд.