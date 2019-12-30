В ноябре 2019 года Турцию посетили 61,950 тысячи туристов из Азербайджана, что на 4,78 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом Trend сообщили в министерстве культуры и туризма Турции, передает Day.Az.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период составила 2,89 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-ноябре 2019 года Турцию посетили 842,057 тысячи туристов из Азербайджана, что на 4,89 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-ноябрь 2019 года, составила 1,96 процента.