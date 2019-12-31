На Сейшелах акула напала на французскую туристку и серьезно ранила ее, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел у острова Праслен, второго по величине в живописном архипелаге.

Пострадавшая была доставлена в больницу с ранением руки. Она перенесла операцию, сейчас ее жизнь вне опасности.

Сейшельское Управление по морской безопасности (SMSA) оцепило район, где произошло нападение, чтобы найти акулу. Купание там временно запрещено.

Такие инциденты достаточно редки на Сейшелах. Но в августе 2011 года два туриста были убиты в результате нападения акул у берегов Праслена.