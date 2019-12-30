Вот он, знаменитый Баку. Как его только не называют: городом ветров, городом огней, городом контрастов. Азербайджанцы же просто считают его самым красивым городом в мире.

Day.Az со ссылкой на Мир24 перечисляет 5 причин посетить Баку:

Первая причина. Девичья башня

Ичеришехер - историко-архитектурный заповедник, самое сердце Баку. Место древнее и очень мистическое. Насладиться атмосферой старого города - первая причина приехать в столицу Азербайджана.

Девичья башня - визитная карточка Баку. Это таинственное сооружение, которое притягивает к себе туристов.

Башня построена таким образом, что когда вы поднимаетесь наверх, вы вынуждены прижиматься к правой стене. А это раньше лишало человека возможности воспользоваться оружием.

На каждом этаже представлены музейные экспонаты, обнаруженные во время раскопок в Ичеришехер.

"Здесь идеальное место для селфи. С башни открывается великолепный вид на весь город. Нам рассказали легенду, которая нас очень впечатлила", - говорит турист из Исландии Айвен.

Высота башни - 28 метров. Вершина - круглая площадка. Согласно легенде, с нее бросилась дочь шаха, которую отец отказался выдать замуж за любимого.

С Девичьей башни открывается прекрасный вид на город. В XIX веке башню использовали в качестве маяка, и тогда на ее вершине все время горел огонь, теперь же его зажигают только по праздникам.

В Ичеришехер всегда много туристов. Одни фотографируются на фоне достопримечательностей, другие рассматривают сувениры. Шелковые платки с национальными орнаментами и ковры в списке лучших сувениров из Азербайджана.

Вторая причина. Архитектурные шедевры

Баку - город контрастов, где древность гармонично сочетается с современностью. Увидеть его архитектурные шедевры - еще одна причина посетить город.

Одна из архитектурных жемчужин Баку - дворец, построенный в 1912 году азербайджанским нефтепромышленником и меценатом Муртузой Мухтаровым.

"Великолепный дворец Муртузы Мухтарова, так же известный, как дворец бракосочетания или дворец счастья, является одним из знаковых сооружений Баку периода нефтяного бума. Это удивительное время, когда шальные капиталы бакинских нефтяных буржуа буквально выплескиваются на улицы города роскошью особняков, при этом многие сооружения того периода очень оригинально своим обликом напоминают внешность своих некогда именитых владельцев", - рассказывает историк Фуад Ахундов.

А история его такая: после возвращения из свадебного путешествия по Италии Мухтаров задумал построить в Баку для любимой жены дворец, точь-в-точь такой же, каким она восхищалась в Венеции. Дворец был спроектирован известным польским архитектором Иосифом Плошко. Молодая супруга была поражена таким царским подарком.

Сейчас все влюбленные Баку называют его "Дворец счастья", ведь именно здесь теперь проводят церемонии бракосочетания.

Мечеть Биби-Эйбат - одна из самых древних на Апшеронском полуострове. Ее первоначальный вид, к сожалению, не сохранился. Современная мечеть построена на месте древнего храма, возведенного в XIII веке. Он простоял семь столетий, но был разрушен в 1936 году под предлогом строительства автомобильной дороги.

"Наш комплекс по количеству священных могил занимает третье место среди святынь исламского мира. Мечеть в свое время посещал Александр Дюма и многие известные личности. И все они верили в священную силу произносимых здесь молитв", - говорит ахунд мечети Биби-Эйбат Гаджи Рахиб Бабаев.

Нынешнее здание мечети представляет собой образец классической ширванской архитектуры. При строительстве был использован местный известняк - "гюльбахт".

Третья причина. Горящая гора Янардаг

Азербайджан еще называют страной огней. Узнать почему - третья причина приехать в Баку.

Янардаг в переводе с азербайджанского - горящая гора. Уже несколько столетий огонь горит вне зависимости от погоды.

Поддерживается он благодаря исходящим из недр земли горючим газам - этану и пропану. Раньше газа была намного больше, огонь выше, и его было видно за несколько километров.

"Это явление происходит вследствие тектонических процессов в земной коре. Из небольших трещин вытекает природный газ, метан, мы его еще используем дома. В его состав входит сера, которая взаимодействуя с кислородом, способствует возгоранию. Эти горы никто не поджигал", - рассказывает хранительница заповедника Янардаг Зейнаб Рзаева.

В XIII веке о пылающих холмах в Азербайджане поведал миру итальянский путешественник Марко Поло, в XIX веке посмотреть огни Баку приезжал французский писатель Александр Дюма. Прошли века, а удивительное зрелище в Янардаге все так же влечет к себе туристов.

Недалеко от Янардага есть еще одно уникальное место, связанное с огнем. Это древний храм огнепоклонников Атешгях. В современном виде храм сохранился в XVII веке. Но святилище зороастрийцев-огнепоклонников появилось здесь еще в начале нашей эры.

"Согласно легенде, первые зороастрийцы пришли в Азербайджан из Индии именно для того, чтобы принести жертву у горящей горы. Пораженные увиденным, жрецы построили здесь храмы. Вот и мы первым делом приехали посмотреть", - рассказывает Хамид Аскари, турист из Ирана.

Через небольшую арку попадаем во внутренний двор. Посреди двора стоит храм святилища с центральным алтарем в виде ротонды. Все сооружения вокруг алтаря напоминают Караван-Сарай в форме замкнутого пятиугольника. В кельях раньше жили отшельники.

"Здесь есть экспозиции, которые показывают жизнь отшельников в храме. Их было несколько десятков человек. Чтобы очиститься от грехов, они вешали на себя цепи, вес которых достигал более 30 килограммов", - говорит историк Руслан.

Сегодня Атешгях привлекает представителей разных народов и религий, ведь магия огня действует на человека независимо от его национальной и религиозной принадлежности.

Четвертая причина. Приморский бульвар

Бакинский бульвар - это одно из знаковых мест Азербайджана. За 110 лет существования он несколько раз менял облик, но до сих пор остается излюбленным местом отдыха бакинцев и гостей столицы.

Бакинский бульвар - мистическое место, ведь прогуливаясь здесь, вы можете совершенно случайно оказаться... в Венеции. Ведь уже много лет столицу украшает "городок на воде", который в народе так и называют - "Малой Венецией", здесь можно практически в любое время года покататься на гондоле.

"Здесь очень красиво. Если прогуляться по Приморскому бульвару, то можно сказать, что увидел Баку. Прогулка очень бодрит", - говорит турист Халил Байкуш.

Колесо обозрения находится в самом центре бульвара. Его по привычке называют "чертовым", хотя на вид оно очень симпатичное. Кстати, это самое большое колесо на Кавказе. Его высота - 60 метров.

На Бакинском бульваре можно почувствовать душу Баку и ощутить его магию. И не удивительно, что именно здесь любят собираться творческие молодые люди, слагать стихи и сочинять песни.

Пятая причина. Бакинский Арбат

Улицу Низами называют бакинским Арбатом. С XIX века на улице Низами ведется бойкая торговля. Сюда везли товары из Европы, Ирана, России, Турции, Индии и Средней Азии. Продавали все, что угодно: от черной икры до шелковых отрезов.

Сегодня на торговой улице раскинулась новогодняя ярмарка.

Чего здесь только нет - елочные украшения, новогодние подсвечники, красочные маски, бусы и даже свитера.

"Символ Нового года - Металлическая Крыса. Согласно гороскопу, она принесет с собой благополучие и материальную стабильность. Вот и купила разные игрушки. Думаю, что они принесут мне счастье", - говорит Арзу Кулиева.

У входа в Пряничный домик Деда Мороза всегда многолюдно и весело. Ни один ребенок не упускает возможность заглянуть в гости к главному новогоднему волшебнику и сфотографироваться на память.

На площади развернули и настоящее новогоднее пиршество - для бакинцев и гостей города приготовили пироги с разными начинками, плов, рыбу.

Это, пожалуй, самый "вкусный" павильон. Никто не может устоять перед ароматными запахами. Здесь и люля-кебаб из фарша баранины, и дурна-кебаб из ребрышек молодого барашка.

"Здесь все дышит праздничным настроением. Готовят буквально на ваших глазах. Такой вкусный кебаб я еще не ел нигде", - говорит Мазахир Алиев.

А это шабалыд - азербайджанский жареный каштан. Его готовят на углях, добавляют немного соли.

"Каштан любят все - и азербайджанцы, и туристы, он же ведь такой полезный, а главное фигуре не вредит", - говорит продавец Сабухи Мехдизаде.

Столица Азербайджана сочетает в себе динамику современной жизни и традиционность восточной культуры. Баку славится своим гостеприимством. Именно поэтому с каждым годом гостей здесь становится все больше. Ведь это город, в который хочется возвращаться.