Таиланд - это мечта всех путешественников - тех, кто самостоятельно исследует неизведанные уголки, и тех, кто покупает туристические путевки. В Таиланде можно увидеть практически всё: неземные пейзажи, кристально чистую воду, старые храмы, дикую природу и гостеприимных людей. Смотрите 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде.

Мост через реку Квай. При строительстве этого знаменитого моста погибло около 10 тысяч человек. И по сей день он остается символом жестокости времен японской оккупации Юго-Восточной Азии. Мост был разрушен в 1944 году. Были сохранены только закругленные стальные конструкции, а прямоугольные средние части моста были восстановлены после войны японцами в качестве военных репараций.

Залив Панг Нга - это настоящее чудо природы. Сказочная лагуна спрятана между отвесными известняковыми скалами. Есть еще только два места в мире, которые могут сравниться по красоте с заливом Панг Нга.

Khao Kheow - на территории 1500-летних джунглей создан уникальный заповедник, где воочию можно встретить лежащего на дороге льва или проходящего мимо жирафа. Здесь для туристов организуют пешеходные экскурсии, образовательные походы, а также ночные сафари.

Рейли - полуостров со сказочными пляжами, отгороженный от внешнего мира огромными скалами - это место не случайно попало в список самых красивых мест в мире.

Лежащий Будда в Бангкоке - это огромная 46-метровая полностью покрытая листовым золотом статуя Будды, который находится в состоянии нирваны... Везде в Таиланде вы будете чувствовать, как буддийский мистицизм проникает в вашу жизнь.

Khao San в Бангкоке - это отличная отправная точка для тех, кто желает познакомиться с городом. Рядом находится река, пристань Phra Arhit, поля Санам Луанг и Большой дворец. Только здесь можно почувствовать атмосферу беззаботности, свободы и радости, которой вы не найдете ни в одном другом месте в Бангкоке.

Amphawa - плавучий рынок в центральном регионе Таиланда.

Са-Моракот - изумрудное озеро. Если вы хотите увидеть что-то, чего никогда не видели в своей жизни, то вы должны приехать к изумрудному озеру Са-Моракот.

Город обезьян Лопбури, главной достопримечательностью которого являются хвостатые макаки.

Ват Арун в Бангкоке - это храм Зари, к которому ведет необычно крутая лестница. Особенно интригующе он выглядит в лучах восходящего или заходящего солнца.

Wat Phra Kaeo - удивительной красоты Большой дворец, королевская резиденция.

Сказочные острова - Ko Tap, Ko Poda, Ko Mor в провинции Краби - это настоящий рай для тех, кто любит ходить в воде по песчаному дну.

Самые красивые пейзажи можно увидеть, плавая на лодке по реке Чао Прайя.

В Пхукете в Национальном парке Кхао Пра Тео есть реабилитационный центр гиббонов, в котором пытаются восстановить популяцию этих исчезающих уникальных животных.

Хан Сок - старейшая и богатейшая экосистема в Таиланде с уникальным девственным лесом Хао Сок.

Ko Chang на юго-восточном побережье подойдет тем, кому не хватает адреналина, кто не боится ездить по узким и опасным горным дорогам. С уверенностью можно сказать, что риск полностью компенсируют прекрасные виды, которые открываются оттуда. А спустившись в долину, можно насладиться удивительной красоты пляжами.

Остров Мун Норк - это почти рай на земле. Это место вы никогда не забудете.

Кох Самуи, Namuang - парковка и вход в национальный парк бесплатные. Прыжки с уступа в глубокий бассейн, наполненный освежающей водой, - это настоящий соблазн не только для детей, но и взрослых. Между водопадами Намуанг I и Намуанг II есть огромный сафари-парк и большое количество слонов.

Хуа Хин. Это может стать для вас большой неожиданностью, но в Таиланде есть настоящая винодельня, которая производит вино, получающее награды на международных конкурсах. Поэтому в горах Хуа Хин во время дегустации вина туристы могут почувствовать себя почти как в Тоскане.

Дом "шелкового шпиона" и разведчика Джима Томпсона в Бангкоке, смерть которого до сих пор остается неразгаданной тайной. Его дом, который на самом деле представляет собой шесть построек из разных частей Таиланда, является анклавом спокойствия и свидетельством ушедшей эпохи в самом центре оживленного Бангкока.

Популярные пляжи Ламай и Чавенг в Кох Самуи с мягким белым пеком и красивыми прибрежными скалами.

Пхукет: Симиланский остров и остров Сурин окружены коралловыми рифами, острыми скалами и усыпаны золотым песком. Эти острова - это настоящий рай для дайверов и мечта фотографов.

Си-Сатчаналай - заброшенный ностальгический древний город, который является историческим памятником гениального градостроительства.

Остров Вуа-Талап. Со смотровой площадки на "Острове Спящей Коровы", на котором живут морские цыгане, открывается райский пейзаж.

Петля Mae Hong Son в северо-западной части Таиланда, которая состоит из 1864 поворотов, является красивейшим уголком страны - откуда открывается потрясающий вид на удивительные горы и долины, леса, рисовые поля и таинственные деревеньки. И, конечно же, красивый город Пай.

Из северо-западной части Таиланда можно на один день попасть в Мьянму (Бирму). Нужно оставить на границе паспорт, вам дадут однодневный пропуск стоимостью около 10 долларов, с которым можно посетить небольшой городок Тачилек (Thachilek), где продают горячие жареные каштаны.

Древний храм Wat Phra That Lampang Luang - популярная достопримечательность в Таиланде. Он был построен в XV веке и сохранился в хорошем состоянии до настоящего времени, а внутри храма находится статуя Будды с 1563 года.

Ko Si Chang - королевский остров без короля в Паттайе, где можно увидеть остатки королевского дворца XIX века, основная часть которого была перенесена в парк Dusit в Бангкоке.

Национальный парк Хан-Яй - старейшая и наиболее часто посещаемая охраняемая территория в Таиланде. В парке построены специальные площадки на высоких башнях, с которых можно наблюдать за дикими животными в их среде обитания.