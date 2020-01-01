Хотите превратить обычную ночевку в отеле в экстремальное и познавательное развлечение? Тогда зарезервируйте номер в первом арктическом отеле на колесах. Он останавливается прямо посреди места обитания белых полярных медведей.

Как проходят ночи в обществе северных мишек, узнайте из нашего материала.

Этот передвижной отель, разъезжающий по канадской провинции Манитоба, знаменит своими арктическими турами к месту обитания белых полярных медведей.

Каждый день у постояльцев есть возможность ходить на экскурсии вместе с профессиональным биологом.



Вы не только увидите животных, но и сможете лучше их понять.

В отеле на колесах Tundra Lodge можно целиком и полностью посвятить себя изучению жизни хозяев тундры.



Биологи и фотографы, которые путешествуют вместе с вами, могут рассказать и показать много интересного о жизни белых медведей.



Туристы выезжают на джипах-снегоходах на прогулку по тундре. В автомобиле с большими колесами и высокой посадкой не стоит бояться северных обитателей.

Путешествие в отеле на колесах - удовольствие не из дешевых, но яркие впечатления от такого тура останутся на всю жизнь. Ночи, проведенные посреди вечных снегов, увлекательные дневные экскурсии и моменты, когда к вам тянется любознательная морда белого медведя, незабываемы.

А вы хотели бы переночевать в арктическом отеле на колесах?

Источник