Ночь с белыми медведями: первый арктический отель на колесах
Хотите превратить обычную ночевку в отеле в экстремальное и познавательное развлечение? Тогда зарезервируйте номер в первом арктическом отеле на колесах. Он останавливается прямо посреди места обитания белых полярных медведей.
Как проходят ночи в обществе северных мишек, узнайте из нашего материала.
Этот передвижной отель, разъезжающий по канадской провинции Манитоба, знаменит своими арктическими турами к месту обитания белых полярных медведей.
Каждый день у постояльцев есть возможность ходить на экскурсии вместе с профессиональным биологом.
Вы не только увидите животных, но и сможете лучше их понять.
В отеле на колесах Tundra Lodge можно целиком и полностью посвятить себя изучению жизни хозяев тундры.
Биологи и фотографы, которые путешествуют вместе с вами, могут рассказать и показать много интересного о жизни белых медведей.
Туристы выезжают на джипах-снегоходах на прогулку по тундре. В автомобиле с большими колесами и высокой посадкой не стоит бояться северных обитателей.
Путешествие в отеле на колесах - удовольствие не из дешевых, но яркие впечатления от такого тура останутся на всю жизнь. Ночи, проведенные посреди вечных снегов, увлекательные дневные экскурсии и моменты, когда к вам тянется любознательная морда белого медведя, незабываемы.
А вы хотели бы переночевать в арктическом отеле на колесах?
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