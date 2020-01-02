"В декабре 2019 года количество посетителей сократилось на 60 процентов, - рассказал Динеш Кумар, инспектор туристической полиции. - Нам звонили в диспетчерские, чтобы узнать, насколько безопасно в этом районе. Несмотря на то, что мы гарантируем защиту, многие все же решают держаться подальше".