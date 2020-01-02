https://news.day.az/tourism/1190772.html Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
Туристы массово отменяют экскурсии в Тадж-Махал, так как переживают за свою безопасность в связи с беспорядками, которые вспыхнули после принятия поправок к закону о гражданстве, сообщает Asia Times.
По официальным оценкам, за последние две недели около 200 тысяч человек отменили или отложили поездку в Тадж-Махал - одну из самых популярных достопримечательностей в мире, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Памятник архитектуры XVII века ежегодно привлекает более 6,5 миллионов туристов и приносит в казну Индии почти 14 миллионов долларов.
Сейчас владельцы отелей и гостевых домов, расположенных рядом с дворцом, говорят, что отменные в последнюю минуту поездки, да еще и в праздничный сезон, сильно ослабили бизнес.
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