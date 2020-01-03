Эти точки на карте пережили разные стихийные бедствия, сильно ударившие по экономике регионов, однако теперь они приходят в норму, и любой турист, готовый посетить достопримечательности нижеперечисленных городов, внесет вклад в их восстановление.

Мы выяснили, как пострадали и вновь возродились туристические города.

1. Крайстчерч, Новая Зеландия

Многие люди связывают Крайстчерч только с его самым трагическим событием - землетрясением 2011 года, которое разровняло большую часть города и привело к 185 смертельным случаям.

Но не стихийное бедствие определяет это место - Крайстчерч выбрал путь реконструкции и перестройки. И несколько лет спустя город успешно завершил смену своего облика. Администрация уделила внимание окружающей среде, восстанавливая разрушенное, чтобы местные жители чувствовали себя одновременно в безопасной и динамично развивающейся обстановке.

Продавцы, которые когда-то предлагали товары из затопленного торгового центра, теперь переезжают в отстроенные магазины. По стенам улиц распространились красочные граффити о надежде и постоянстве.

Элегантный Национальный мемориал Кентерберийского землетрясения отдает дань уважения тем, кто погиб, а Переходный собор, который должен был стать временным убежищем из строительного картона для местных жителей после землетрясения, стал постоянной частью городского пейзажа.

В Крайстчерче можно посетить Художественную галерею, которая служила домашней базой для первых пострадавших. Туристам также приглянется кафе, принадлежащее маори, которые избрали своей целью исцеление людей с помощью еды.

2. Сен-Бартелеми, Карибы

Ураган Ирма обрушился на Карибское море и некоторые районы юга Соединенных Штатов в сентябре 2017 года, оставив после себя беспрецедентное разрушение. Значительный ущерб понесли такие острова, как Барбуда, Теркс и Кайкос, Тортола и Сен-Мартен.

По данным Caribbean Hotel and Tourism Association, большинство отелей и вилл острова снова открыты, а это означает, что гости могут насладиться кристально чистой водой, пышной тропической зеленью и, возможно, даже повстречать знаменитость - на остров может заглянуть Леонардо Ди Каприо или Эллен ДеДженерис.

Весной в Сент-Бартсе, названном Христофором Колумбом в честь его брата Бартоломео, проходит много событий, в том числе регата Бакет в выходные дни 21 марта и Les Voiles de St. Barth, недельная апрельская регата, которая привлекает более 1000 моряков и не менее 80 лодок. А если посетить курорт в канун Рождества и приплыть в доки генерала де Голля, то, по заверению местных жителей, можно увидеть один из самых красивейших фейерверков.

3. Керала, Индия

В этом Индийском районе есть все необходимое для идеального отдыха: жаркие солнечные ванны, чистое морская гладь, песчаные равнины, изыски гастрономии, неизведанная культура и дикая природа. Именно захватывающие дух пейзажи дали местности неофициальное название - "собственная страна Бога".

В летние месяцы 2018 года вода в этой области разлилась и подтопила местность, создав обстановку хаоса в жизни штата, однако главные достопримечательности острова сумели уцелеть. Теперь туристы могут прилететь в местный аэропорт, который целиком работает от солнечных батарей.

Древний портовый город Кочи, в давние времена оккупированный португальцами, является центром стечения многих культур, город предлагает множество развлечений даже на самый привередливый вкус. Это отличное место, чтобы потренировать традиционный танец катхакали, известный своими яркими и замысловатыми костюмами и масками родом из Кералы.

Керала точно приглянется любителям полежать на песке, особенно хороши пляжи на юге острова, а Ковалам могут по достоинству оценить серфингисты. Деревни региона соединены запутанной системой заводей Кералы и лучше всего исследовать их, поселившись в традиционном для местных жителей доме из дерева - кеттувалламе, который передвигается по воде вплавь. В Муннаре гостям предлагают побывать на чайных плантациях, а в природном парке Перияр можно слиться с нетронутой природой, взяв экскурсию по джунглям.