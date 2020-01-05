Более 10 тонн песка конфисковали за год только в трех аэропортах Сардинии, с пляжей которой туристы ежегодно увозят в качестве сувениров десятки тонн красивейшего песка, гальки и ракушек, нанося тем самым огромный ущерб уникальной природной среде этого удивительного острова в Средиземном море, рассказали активисты общественной ассоциации "Похищенная и разграбленная Сардиния", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Похитители песка"

Активисты общественной ассоциации под красноречивым названием "Похищенная и разграбленная Сардиния", объединяющей около 35 тысяч человек, подвели итоги 2019 года.

"Только в трех аэропортах Сардинии в ушедшем году были конфискованы более 10 тонн песка, гальки и ракушек, украденных на острове. Около 6 тонн изъяли в аэропорту Кальяри, еще 4 тонны - в Олбии и Алгеро. Однако это цифры отражают далеко не все потери, которые несут наши пляжи. Это лишь их небольшая часть", - сообщили РИА Новости представители ассоциации, которая через Facebook регулярно обнародует свежую информацию об этом прискорбном феномене.

На Сардинии насчитывается более 250 пляжей, которые протянулись более чем на полторы тысячи километров. Песок здесь действительно уникальный: его цвет варьируется от белоснежного до темно-розового, а размер - от мельчайшей пыли до рисовых зернышек.

Проблема масштабного расхищения природного наследия острова возникла далеко не вчера. Многие годы на глазах местных жителей туристы преспокойно собирали понравившиеся им "дары моря" в пустые пластиковые бутылки, полиэтиленовые мешки и другую доступную тару. Запрет на вывоз этих природных материалов существовал давно, но мало кто обращал на это внимание.

Штрафы и конфискации

Однако чаша общественного терпения все-таки переполнилась в 2015 году, когда сардинские экоактивисты начали выкладывать в соцсетях фото и видео "похитителей песка". В результате им удалось привлечь к этой проблеме внимание широкой общественности. В 2017 году областной совет Сардинии ввел в местное законодательство норму, предусматривающую административный штраф за нелегальный вывоз песка и ракушек с пляжей в размере от 500 до 3 тысяч евро. Кроме того, подобные действия согласно статье 1162 Навигационного кодекса Италии могут быть квалифицированы как незаконная добыча песка, которая карается штрафом уже в размере от 1549 до 9296 евро.

Сейчас в аэропорту Олбии, куда прибывает большинство туристов, желающих отдохнуть на всемирно известном Изумрудном побережье, гостей острова встречает видеообращение: "Сардиния прекрасна. Наслаждайтесь ей, но не увозите песок!" К слову, в конце сентября на пляжи приморского селения Порто-Сан-Паоло и островка Таволара были возвращены 10 тонн песка и гальки, конфискованные за последние годы в аэропорту Олбии.

К кампании "Похищенная и разграбленная Сардиния" не так давно присоединились местные отельеры из профессиональной ассоциации Federalberghi. Они, в частности, стали распространять в своих гостиницах листовки на шести языках, в том числе на русском, в которых содержится призыв не трогать то, "на создание чего у природы ушли тысячи лет".

"Забирать песок, гальку и ракушки с пляжей - преступление. Дорогой друг нашего острова, уважай наше природное наследие, помоги нам защитить его и сохранить для наших детей и внуков", - говорится в обращении к туристам.

Однако, несмотря на активную общественную кампанию и высокие штрафы, властям пока не удалось взять ситуацию под свой контроль. По мнению специалистов, основная часть этого незаконного траффика идет отнюдь не через аэропорты.

"Пользуясь недостаточным контролем, львиную долю песка и ракушек туристы вывозят с острова на паромах в багажниках своих автомобилей. Полагаю, что по морю с острова уходит в десятки раз больше материала, чем воздушным путем", - считает Аугусто Навоне, который уже 15 лет руководит одним из государственных природных заказников на Сардинии.

Его слова подтверждают факты. Например, в августе в багажнике внедорожника, на котором семейная пара из Франции собиралась покинуть остров, полиция обнаружила 14 пластиковых бутылок с песком знаменитого пляжа Киа. Общий весь песка, который французы намеревались вывезти на пароме в Тулон, превышал 40 килограммов. И таких "похитителей песка" - многие тысячи. В их числе немало тех, кто потом продает сардинские природные диковинки на интернет-аукционах.

Раскаявшиеся грешники

Впрочем, есть и положительные примеры, связанные, как здесь говорят, с раскаявшимися грешниками. Так, летом 2019 года активисты "Похищенной и разграбленной Сардинии" получили необычную посылку из Милана. В ней женщина по имени Анджела, давно покинувшая остров, прислала на родину 10 кг песка и ракушек, которые они с мужем собрали еще в 1970-е годы.

"Тогда на пляжах Сардинии было еще мало туристов, и мы сами не отдавали себе отчет в том, что эти прекрасные раковины и песок являются общим достоянием. Долгое время они украшали наш дом. Но, каждый раз возвращаясь на остров, у меня сердце обливалось кровью при виде разоренных пляжей. Я отправляю вам эту красоту с просьбой вернуть ее на свое законное место", - написала в сопроводительном письме Анджела. Осенью ее посылка была доставлена на уникальный пляж Ис Арутас, где отшлифованные морем кварцевые камушки напоминают белые рисовые зерна и при сильном ветре создают подобие солевых дюн.

Розовая мечта Антониони

Аналогичный случай произошел в конце прошлого года в национальном парке сардинского архипелага Маддалена. Туда пришла посылка от некоего Алессандро, который в 1989 году не смог устоять от искушения увезти с собой на материк "кусочек" легендарного Розового пляжа на островке Буделли. В этих местах всю прибрежную зону покрывает песок невероятного темно-розового оттенка, что объясняется присутствием в нем многочисленных фрагментов кораллов, морских раковин и моллюсков.

"Прошло 30 лет, и я понял, что все-таки должен сделать это - вернуть песок на Буделли", - написал мужчина.

В далеком 1964 году на Розовом пляже Буделли выдающийся итальянский режиссер Микеланджело Антониони снял свой первый цветной фильм "Красная пустыня". В нем героиня неподражаемой Моники Витти рассказывает сыну об острове своей мечты, где "поют скалы, а берег покрывает нежно-розовый песок". В конце фильма у берегов розового острова, словно предвестник чуда, появляется парусник. Произойдет ли когда-нибудь чудо на самой Сардинии, и перестанут ли оттуда вывозить ее удивительный песок?