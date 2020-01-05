Если вы сами точно знаете, с какой стороны подойти к пирамиде Хеопса, как проще добраться до острова Форе и где искать границу между Европой и Азией, смело занимайтесь путешествием сами, без помощи турагентств, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Как купить самые дешевые билеты

Подружитесь с агрегаторами вроде SkyScanner или AviaSales, которые предлагают так называемые "календари низких цен" - сводные таблички с ценами на перелеты в разные дни; - не привязывайтесь к конкретным датам и бронируйте заранее, в идеале - за 2-3 месяца; - летайте во все дни, кроме понедельника и пятницы, ранним утром и поздним вечером, так будет намного дешевле; - билеты с пересадкой в 90% случаев стоят ощутимо дешевле прямых рейсов; - включайте в браузере режим "инкогнито", когда смотрите предложения авиакомпаний: запомнив вас как пользователя, они будут показывать более высокие цены.

2. Чем расплачиваться и где найти самый выгодный курс обмена

Во время поездок в Европу, за некоторыми исключениями, обмен валют - смехотворный атавизм. Карточкой можно расплатиться и в транспорте, и в сувенирном, и в продуктовом, и в музее - то есть примерно везде. Главное, заранее убедиться, что этой карточке разрешены транзакции за пределами страны выпуска (чаще всего такое случается с картами класса Premium). В большинстве случаев курс, предлагаемый вашим банком, выгоднее, чем в банкоматах за границей (которые к тому же обязательно берут комиссию за услугу), но даже в этих банкоматах снимать деньги выгоднее, чем менять по грабительскому курсу в аэропорту. И главное - в Европе выгоднее платить MasterCard, а в США - Visa.

3. Почему выгоднее оплатить интернет, чем роуминг

Возиться с настройками роуминга мало кто любит. Поэтому запоминаем главное: - на время путешествия стоит отключить в смартфоне автоматические обновления и запретить телефону скачивать что-либо без Wi-Fi; - звонки и сообщения отправляйте через интернет: Skype, Viber, WhatsApp и так далее; - пароли от Wi-Fi в общественных местах часто пишут в подсказках сервиса Foursquare; - для связи в стране пребывания есть смысл купить местную сим-карту, так интернет и местные вызовы обойдутся куда дешевле, главное - не звонить с этого номера на родину; - можно приобрести международную туристическую сим-карту с человечными тарифами, ее также можно привязать к своему обычному номеру.

4. Как ходить бесплатно в лучшие места города

На самые популярные объекты и выставки очереди растягиваются на километры, а за билет надо выложить немаленькую, особенно с учетом курса, сумму. В то же время в каждом городе есть места, которые не привлекают туристов, зато там никогда не бывает очередей, билеты ничего не стоят, а впечатлений останется даже больше.

Пример: оказавшись в Париже, туристы непременно хотят посмотреть на город с Эйфелевой башни, за что приходится выложить несколько евро и минимум полчаса в шумной очереди. Не менее приятный способ - пройти совершенно бесплатно 222 ступеньки Монмартра и увидеть Париж с высоты одного из самых красивых кварталов мира. Еще одно нетуристическое место - смотровая площадка Института арабского мира. Лучшего вида на Нотр-Дам де Пари в городе просто нет.

5. Как найти хорошее жилье по самой низкой цене

Обзаведитесь бесплатными приложениями для телефона: картами, которые можно смотреть без интернета, удобным списком вещей в дорогу, расписаниями поездов и общественного транспорта, который по крайней мере в Европе ходит минута в минуту, путеводителями, книжками и музыкой, с которыми в дороге всегда веселей. Те же приложения помогут быстро решить проблему с жильем.

Пример: номер на двоих в 4-звездочном отеле The Three Corners в Будапеште обычно стоит 603 доллара в сутки - такая цена обычному путешественнику не по карману. С HotelTonight, если заехать в этот номер сегодня же, это обойдется в 90 долларов, что по цене сопоставимо с ночевкой в хостеле по соседству.

6. Как экономить на общественном транспорте

Общественный транспорт, например, в Европе стоит непривычно дорого. Выход - туристические карты с принципом действия, как у московской "Тройки": приехали на неделю - покупайте недельный проездной. Еще одна схожая опция, но уже для музеев и достопримечательностей - туристические мультипассы. Эти музейные карты тоже дают возможность неограниченного посещения экспозиций на определенный срок от 1 дня до года.

Пример: разовый билет в парижском метро стоит чуть меньше 2 евро, недельный билет Carte Orange, действующий и на наземном транспорте, - 8 евро.

7. Где дешевле питаться

Без еды в путешествии обойтись сложно, но, если на нее заложены минимальные средства, правила следующие: - никто не отменяет походов по лучшим заведениям города, но позавтракать или поужинать гораздо дешевле купленными в супермаркете продуктами. Вообще, поход в продуктовый, куда ходят местные, - отдельное культурологическое удовольствие; - продуктовые лавки на туристических маршрутах могут быть в несколько раз дороже, чем те, что находятся парой кварталов дальше от центра; - восточная еда всегда дешевле: кебабы, донеры, китайские лапшичные, турецкие закусочные выручают и бедных студентов, и мигрантов, и непритязательных туристов.

Пример: в скандинавских странах традиционно самые высокие цены, в том числе и на еду. На обед в Стокгольме редко можно потратить меньше 500 крон, притом что донер или шаверма в арабском квартале за 100 крон многим кажется вкуснее и понятнее, чем смореброды.