В прошлом году число граждан Азербайджана, посетивших Грузию, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 7,1 % и достигло 1 509 662 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с этим показателем Азербайджан стал страной, отправившей наибольшее число туристов в Грузию в 2019 году.

Число посетивших Грузию граждан России за отчетный период увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 4,7% и составило 1 463 040 человек. Россия стала второй страной, которая отправила в эту страну больше всего зарубежных туристов.

Всего по сравнению с предыдущим годом Грузию посетили 9,3 миллиона человек, что по сравнению с предыдущим годом больше на 7,1% и является рекордом страны. За отчетный период 5 миллионов из всех международных поездок в Грузию совершено с целью туризма, что по сравнению с 2018 годом на 6,8% больше.