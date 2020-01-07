В американском городке Лас-Вегас нужно побывать хотя бы раз в жизни. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает интересные факты о "Городе грехов" и рассказывает, почему вам туда надо.

Одна из достопримечательностей в городе - танцующие фонтаны Bellagio, они занимают целую площадь и выглядят, как настоящее озеро. Состоят из 1175 струй и ночью освещаются с помощью 4 500 лампочек. А танцуют они под лучшие треки Мадонны, Фрэнка Синатры и других легендарных исполнителей. Лучший вид на них, разумеется, с террасы отеля. Именно поэтому, приезжая в Вегас, стоит потратиться на хорошую гостиницу и на номер, который будет расположен на высоком этаже.

Вегас - прекрасное место для спонтанных свадеб: ежедневно здесь женятся до 500 пар. Для того, чтобы заключить брак, нужно иметь с собой водительские права или паспорт, примерно 70$ на лицензию брака в США (важно - наличными) и общее согласие. Вот так за 20 минут можно выйти замуж! Бонус - двойник Элвиса, который поприсутствует на вашей свадьбе.

Еще одна из достопримечательностей города - точная копия Эйфелевой башни, построенная в масштабе 1:2 по отношению к оригинальной конструкции в Париже.

Центр города представляет собой отдельный мир из роскошных отелей, казино, клубов и баров, которые есть внутри каждой гостиницы. Посетители могут перемещаться из одного отеля в другой, свободно играть в автоматы и покер, посещать местные вечеринки в клубах и выпивать в барах: если они не живут здесь, доступ будет ограничен лишь к лифтам и номерам.

Интересный факт: если посмотреть рейтинг 20 самых больших отелей в США (те, в которых больше 3 000 номеров), 17 из них находятся в Вегасе. Средних - City Center, MGM Grand, Luxor Las Vegas, Cesar Palace и другие.

Даже если вы не фанат азартных игр, вероятность того, что разок, но сыграете, - 99%. Здесь примерно 1701 казино и 194 180 игровых автоматов. Туристы в среднем тратят 4 часа в день на игры. Помимо располагающей атмосферы, одна из причин - в течение дня на улице просто невозможно находиться: температура достигает 45-47 градусов по Цельсию.

Огромное количество ночных клубов, баров и вечеринок в бассейне - это все тоже про Вегас. Некоторые отели дают бесплатное посещение в несколько клубов, а это, в свою очередь, возможность попасть на концерт любимого исполнителя совершенно безвозмездно. К примеру, в клубе XS (находится в отеле Encore) часто выступают Kygo и The Chainsmokers, поскольку они - резиденты этого заведения.

Ежегодно "столицу греха" посещает около 3 500 000 человек. Неважно - приедете вы сюда на девичник, свидание или день рождения - событие будет незабываемым!