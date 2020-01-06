В Барселоне введен запрет на въезд старых автомобилей на большинство улиц города. Общая территория, на которой будет действовать запрет, составляет около 60 квадратных километров. Это больше половины всей площади города, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, передает Day.Az.

Ограничение касается бензиновых автомобилей старше 2000 года и дизельных моделей, выпущенных до 2006 года. Запрет действует в будние дни, с семи утра до восьми вечера. Нарушителей ждет штраф в размере 100 евро.

Ожидается, что новые правила затронут около 50 тысяч транспортных средств и приведут к сокращению на 15 процентов выбросов диоксида азота и других выхлопных газов автомобилей.

Также мэр Барселоны Ада Колау поднял вопрос о введении платных перекрестков. Эта мера, которую часто называют "платой за пробки", введена в таких городах, как Лондон, Стокгольм и Милан.

Согласно отчету городского департамента здравоохранения за 2017 год, в Барселоне с 2002 года превышен уровень содержания углекислого газа в атмосфере, установленный Европейским союзом. В отчете говорится, что плохое качество воздуха в городе стало причиной 424 преждевременных смертей в период с 2010 по 2017 год.

Городские власти организовали в городе так называемые суперблоки - территории в центре, практически освобожденные от транспорта. Вместо парковок в них появились зеленые насаждения, игровые площадки и беговые дорожки. Пока таких суперблоков только шесть, но в будущем станет более ста. Многие из них объединятся в более крупные территории, на которых будет запрещено движение транспорта.