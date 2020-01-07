По данным раннего бронирования, в первом полугодии 2020 года быстрее всего у самостоятельных туристов растет спрос на поездки в Таиланд, сообщает Biletix, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты сервиса проанализировали статистику покупок авиабилетов на первое полугодие 2020 года и выяснили, что интерес к перелетам в Таиланд вырос в 6,3 раза. Спрос на туры в Анталью и Лиссабон увеличился в 1,9 раза. В число самых востребованных маршрутов также попали Прага, Мюнхен, Нячанг, Верона и Бали.