Порадуйте себя подборкой фотографий, сделанных с высоты птичьего полета. На них нет ничего необычного, но в то же время они поистине удивительны. С этого ракурса привычные объекты выглядят совсем иначе.

На фотографии, сделанной 29 ноября 2019 года, видно, как грузовые автомобили сворачивают с транс-амазонского шоссе на дорогу BR-163 в Кампо-Верде, недалеко от Итаитубы, штат Пара, Бразилия. Прорубленные в джунглях во время военной диктатуры в Бразилии в 1970-х годах, эти дороги были построены, чтобы подчинить природу воле человека. Прошло четыре десятилетия, автомобили ходят по дорогам, леса вокруг вырублены, и местные жители опасаются, что прогресс может обойти их стороной.

На этом фото, сделанном с воздуха, - покрытая снегом ферма 27 ноября 2019 года в городе Радд (Rudd), штат Айова. Снежная буря замела большую часть Среднего Запада и помешала тысячам людей отправиться в путь как по земле, так и по воздуху.

Идет заготовка рождественских елок в парке Хоул Парке 9 декабря 2019 года в Кранбруке, Англия. Накануне праздника в Хоул Парке проводят вырубку тысячи деревьев, которые затем развозят по юго-востоку Англии. Деревья выращивают специально для продажи к рождеству. Среди них - норвежская, голубая, сербская ель и пихта Нордмана. После того как хвойные деревья посадили, требуется много лет и тщательный уход, чтобы они выросли до нужной формы и размера. Рубить ели начинают в начале ноября, готовясь к рождественскому сезону.

На фото, сделанном с высоты птичьего полета беспилотником, можно видеть Кивалину, расположенную на краю Барьерного рифа, который находится между лагуной и Чукотским морем. Эта фотография сделана 10 сентября 2019 года в городке Кивалина, штат Аляска. Местечко находится в 133 км к северу от Полярного круга. Кивалина и несколько других местных прибрежных населенных пунктов Аляски страдают от потепления в Арктике, которое привело к исчезновению морского льда, защищающего береговую линию острова от штормовых волн и береговой эрозии. Жители Кивалины надеются, что им не придется бежать от суровой природы. Они хотят остаться на своих исконных землях и сохранить культуру.

Городской администратор Коллин Свон говорит, что с изменением климата будет меняться и образ жизни людей, и местным жителям придется адаптироваться. Раньше изменения климата заставляли их постоянно мигрировать. Но теперь, говорит чиновник, учитывая масштаб проблемы, людям остается надеяться, что остальной мир сможет позволить северянам сохранить традиционный образ жизни.

На фото - канал Lake Borgne Surge Barrier, на строительство которого ушло 1,1 миллиарда долларов. Фото сделано 22 августа 2019 года в Новом Орлеане, штат Луизиана. Это огромное сооружение было построено армейским корпусом инженеров совместно с другими подразделениями для защиты города Новый Орлеан от возможных ураганов и штормов.

Некоммерческая природоохранная организация SouthWings, которая принимала участие в проекте, включает в себя пилотов-добровольцев, выступающих за восстановление и защиту экосистем. Организация дает возможность регулярно совершать полеты общественным лидерам, исследователям, политикам и представителям СМИ.

Деревья в осеннем лесу в графстве Хильдесхайм, Холле, Нижняя Саксония, Германия, 26 ноября 2019 года.

9 декабря 2019 года в Ганновере (Германия) трамвай, разворачиваясь, едет по путям, образующим петлю. На железнодорожное сообщение в Нижней Саксонии ежегодно выделяются миллионы федеральных субсидий.

Экскурсионный катер следует по природному лабиринту, который образовал тростник в дельте реки Дальян, в районе Ортаджа в юго-западной турецкой провинции Мугла. Фото сделано 7 октября 2019 года. В последние годы Дальянский канал, состоящий из тростника, болота, пресной и соленой воды, привлекает внимание туристов. Долмушские лодки, катающие туристов по Дальянскому каналу, доставляют туристов из района Койчегиз и Ортача на пляж Изтузу, позволяя наблюдать за цаплями среди камышей, черепахами и кефалью.

Раздаточный снимок, предоставленный Министерством обороны Великобритании, на котором изображены самолеты пилотажной группы британских Королевских ВВС Red Arrows. Во время полета они оставляют в воздухе красные, белые и синие следы. В полете вдоль реки Гудзон 22 августа 2019 года к пилотажникам присоединились Thunder Birds из ВВС США и другие самолеты ВВС США, включая F-35 5-го поколения и F-22 Raptor. Снимок был сделан накануне авиашоу New York Air Show.

Сейчас пилотажная группа Королевских ВВС Red Arrows принимает участие в учениях WESTERNHAWK 2019, которые проходят на территории Канады и Соединенных штатов.

Плавательный бассейн, спроектированный португальским художником Жоаной Васконселос, был открыт в парке скульптур Jupiter Artland в Эдинбурге, Шотландия, 21 июля 2019 года.

Туристы рассматривают цветы лотоса, в то время как бывшая пустыня Гоби превращается в туристический объект, Или, Синьцзян, Китай, 24 июля 2019 года.

Затейливые следы от шин на парковке в Кембридже оставили автогонщики, маневрировавшими вокруг фонарных столбов. Их запечатлел беспилотник 30 июля 2019 года.

Море цветов в Dafeng Holland в городе Яньчэн, провинция Цзянсу, Китай, 4 августа 2019 года.

На этом аэрофотоснимке - люди, гуляющие по мосту в форме сердца на Солт Лейк Чака 8 августа 2019 года, монгольско-тибетская автономная префектура Хайси, провинция Цинхай, Китай.

Люди сплавляются в резиновой надувной лодке через быстрые пороги в каньоне Копрукайили Кёпрюлю в регионе Анталии Манавгат, Турция, 29 августа 2019 года. Столица туризма Анталия привлекает туристов со всего мира солнцем, пляжами, историей и культурой. Кроме этого она предлагает рафтинг для гостей, которые жаждут приключений и адреналина. Рафтинг - предпочтительный вид активного отдыха в Копрукае в Национальном парке Каньон Кёпрюлю. В городе жара, а в ледяных водах, текущих с высокогорья, открыт сезон рафтинга.

Учебный фрегат "Паллада", спущенный на воду в акватории Тихого океана во Владивостоке 30 сентября 2019 года после ремонта на Первомайском судостроительном заводе. Корпус корабля очистили и перекрасили, мачты, палубы и каюты отремонтировали. В ноябре 2019 года фрегат вышел в кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первый турецкий военный беспилотник приземлился в аэропорту Гечиткале 16 декабря 2019 года. Вооруженные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, дислоцированные на базе Naval Air Base в турецкой части Эгейского моря Даламан, приземлились в 10 утра после получения зеленого сигнала от правительства страны.

На этом аэрофотоснимке, сделанном 29 июля 2019 года, - люди, собравшиеся вокруг костра во время фестиваля факелов в Бидзе (Bijie), юго-западная китайская провинция Гуйчжоу.

На этом аэрофотоснимке, сделанном 3 августа 2019 года, видно, как туристы катаются на лодке среди деревьев в парке водно-болотных угодий озера Луянху (Luyanghu) в Янчжоу, восточная китайская провинция Цзянсу.

Автомобильный мост, пересекающий ледяную реку Хуанхэ в Шэньяне, Китай, 12 декабря 2019 года.

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