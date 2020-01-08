В какие города съездить, если у вас два выходных

Короткий уик-энд - не повод сидеть дома. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает про три города, которые можно посмотреть за два дня. Новые впечатления и буря положительных эмоций гарантированы.

Рига

Сердце Балтики заставит дрогнуть даже самого искушенного путешественника. Старый город с традициями и историей смешивается с европейской урбанистикой и современным подходом жителей к укладу своего быта. За 48 часов можно обойти весь исторический центр, насладиться местной кухней, съездить в Юрмалу, чтобы посмотреть на Балтийское море и совершить долгую прогулку. Правило только одно - захватите свитер и теплый шарф: даже летом может быть прохладно.

Будапешт

Еще одна европейская столица, которую можно посмотреть быстро и продуктивно. В первый день езжайте в старый город и забирайтесь на гору Геллерт - если верить легенде, в развалинах жил сам граф Дракула. Спускайтесь к Парламенту, погуляйте по площади и посмотрите на один из самых необычных в мире памятников холокосту. Второй день начните с неспешного завтрака, плавно перетекающего в обед. Вечер завершите в термальных купальнях Сечени: даже зимой источники горячие - в бассейне под открытым небом можно плавать и в снег, и в дождь.

Вена

Столица великой австрийской империи понравится даже искушенным путешественникам. Один вечер стоит запланировать под посещение оперы - билеты можно купить буквально за несколько евро. Даже если вы не поклонник искусства, в нее стоит сходить: само здание очень красивое - это образец классической европейской архитектуры. В остальное время гуляйте по главной улице, загляните в первый и самый большой в мире магазин Swarovski, съешьте легендарный пирог "Захер" в кофейне при одноименном легендарном отеле. Не забудьте про национальный музей - в нем выставлены произведения великих мировых художников, а на билеты действуют скидки и льготы.