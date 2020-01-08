https://news.day.az/tourism/1192188.html Яркие краски, радующие глаз - необычные горы Китая

Яркие краски, радующие глаз - необычные горы Китая

Туризм, 8 января 2020 14:25 107

Яркие краски радуют глаз - красноватый песчаник местных гор играет на солнце множеством оттенков. Цветные горы Китая испещрены рисунками причудливой формы, напоминающими морские волны.

Сегодня туристы со всего мира съезжаются в китайскую провинцию Ганьсу, чтобы полюбоваться здешним необычным пейзажем. Главной местной достопримечательностью является уникальное геологическое образование, получившее название "ландшафт Дэнксия" (англ. Danxia Landform), что означает "розовое облако".

Порой случается, что то, что когда-то было великим и прекрасным, со временем забывается. Подобная участь постигла китайский город Чжанье. Тысячи лет назад это был процветающий город, один из самых богатых в стране. Здесь проходил Великий шелковый путь, и сотни торговцев приезжали сюда ежедневно с целью что-то купить или продать. Но уже тогда Чжанье интересовал многих не как огромный рынок, на котором можно было купить все, а как место с неземными разноцветными пейзажами.

Через некоторое время Великий шелковый путь начал постепенно утрачивать свою популярность, а затем и вовсе был заброшен. И со временем весь мир забыл не только про некогда великий город Чжанье, но и про его главную достопримечательность - Цветные горы.

 

Уже в наше время об этом месте снова вспомнили, после того как один китайский режиссер снял в цветных горах одну из сцен своего фильма. На всех, кто видел эту сцену, она произвела незабываемое впечатление... Так Чжанье снова стал излюбленным маршрутом тысяч туристов.

"Ландшафт Дэнксия" - именно под таким названием цветные горы Китая известны во всем мире. Формирование этой красоты началось много миллионов лет назад, в результате накопления большого количества песчаника и других минеральных отложений. Под влиянием воздуха и воды эти отложения медленно окислялись, что и стало причиной столь необычного буйства красок.

 
 

Таким необычным цветом ландшафт Дэнксия обязан разнородным осадкам, гигантскому скоплению красного песчаника и многовековой эрозии почвы. Наслаиваясь и взаимодействуя друг с другом, они образовали причудливой формы рисунки, напоминающие морские волны, на каждой горе, на каждом выступе.

Ученые полагают, что ландшафт Дэнксия образовался еще в мезозойской эре и хранит в себе множество окаменелостей динозавров и останков растений того периода. К слову, некоторые из них уже удалось обнаружить.

Следует отметить, что такие удивительные ландшафты довольно широко распространены не только на территории Китая, но и в Австралии, Западной Америке и Центральной Европе, однако ни один из них не может сравниться по красоте и насыщенности цветов с ландшафтом Дэнксия.

В 2010 году этот объект был добавлен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Здесь под защитой находится много редких животных и растений. Территория открыта для туристов, и вы можете совершить незабываемую прогулку по окрестностям.

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