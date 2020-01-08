https://news.day.az/tourism/1192192.html Головокружительный Нью-Йорк с высоты небоскребов

Головокружительный Нью-Йорк с высоты небоскребов

Туризм, 8 января 2020 16:00 107

Для того чтобы заснять оживленный Нью-Йорк или Токио, фотографу Нэвиду Барати приходится в буквальном смысле парить над краем. "Я просто наклоняюсь так, чтобы чувствовать себя комфортно во время съемки. Меня больше беспокоит возможность падения моей камеры. Но, чтобы этого не произошло, я ее привязываю к руке", - поведал фотограф.

Благодаря работам фотографа у нас есть уникальная возможность взглянуть на "Большое яблоко" с высоты небоскребов. "Я считаю, что ритм Нью-Йорка можно оценить, только глядя с большой высоты: постоянный поток такси, переключение светофоров, волны пешеходов, переходящих дорогу, звуки сирен..." - говорит автор городских фотографий Барати.

Сам Нэвид Барати родился и вырос в сельской местности штата Огайо, США. Почувствовав тягу к фотографии, он бросил скучную работу инженера и навсегда переехал в величественный Нью-Йорк. Нэвид нашел свое призвание в жанре документальной и пейзажной фотографии. Его работы были опубликованы в таких крупных и известных изданиях, как Men's Journal, National Geographic, CBS New York, San Francisco Chronicle, San Francisco Magazine, WNYC, The Huffington Post.

1. Взгляд на 6-ю авеню в сторону One World Trade Center.

2. Брайант-парк в Мидтауне на Манхэттене.

3. Парк-авеню - одна из главных магистралей, пересекающих Манхэттен с севера на юг.

4. Средний Манхэттен днем...

5. ...и вечером.

6. Шестая авеню - важная дорога Манхэттена, по которой транспорт движется на север или на окраину в спальные районы.

7. 42-я улица днем - одна из самых оживленных деловых улиц центрального Манхэттена. Протяженность улицы составляет около 3,5 км. Она пересекает весь остров от реки Ист-Ривер до реки Гудзон.

8. 42-я улица вечером. Посмотрим ближе...

9. В Брайант-парке столпотворение...

10. Снова Шестая авеню.

11.

12. "Человек-паук" во время парада на День благодарения.

13. 38-я улица.

14. Такси и зонтики.

15. Челси - исторический район на северо-западе Нижнего Манхэттена.

16. Вечер в Нью-Йорке.

17. Вереница такси.

18. Парад на День благодарения.

19.

20.

21.

 

22. Вид со 103-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг.

Источник, Big Picture

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