Головокружительный Нью-Йорк с высоты небоскребов
Для того чтобы заснять оживленный Нью-Йорк или Токио, фотографу Нэвиду Барати приходится в буквальном смысле парить над краем. "Я просто наклоняюсь так, чтобы чувствовать себя комфортно во время съемки. Меня больше беспокоит возможность падения моей камеры. Но, чтобы этого не произошло, я ее привязываю к руке", - поведал фотограф.
Благодаря работам фотографа у нас есть уникальная возможность взглянуть на "Большое яблоко" с высоты небоскребов. "Я считаю, что ритм Нью-Йорка можно оценить, только глядя с большой высоты: постоянный поток такси, переключение светофоров, волны пешеходов, переходящих дорогу, звуки сирен..." - говорит автор городских фотографий Барати.
Сам Нэвид Барати родился и вырос в сельской местности штата Огайо, США. Почувствовав тягу к фотографии, он бросил скучную работу инженера и навсегда переехал в величественный Нью-Йорк. Нэвид нашел свое призвание в жанре документальной и пейзажной фотографии. Его работы были опубликованы в таких крупных и известных изданиях, как Men's Journal, National Geographic, CBS New York, San Francisco Chronicle, San Francisco Magazine, WNYC, The Huffington Post.
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