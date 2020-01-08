5 мест, ради которых стоит приехать в Баку - российское издание в восторге от Азербайджана

Баку - столица Республики Азербайджан, крупнейший город Кавказа, а также самый крупный порт на Каспийском море. Звучит внушительно! Там, наверняка, много крутых мест.

Как передает Day.Az, об этом говорится в популярном travel-блоге "Nomads - Вдали от дома".

Ранее авторы уже рассказывали, как менялся и продолжает меняться Баку. На этот раз они решили познакомить туристов с главными достопримечательностями столицы Азербайджана.

"За тысячелетнюю историю город обзавелся уникальным обликом и множеством невероятных достопримечательностей из абсолютно разных исторических периодов: от ханства до современности. Выбрать было сложно, но вот наш личный ТОП-5 мест обязательных для посещения в столице Азербайджана!", - написано в статье.

5 место. "Итальянские дворики" старого Баку

В конце XIX-ого - начале XX-ого века Баку активно застраивался. Плотность центральных районов города была очень высокой. Дома стояли вплотную друг к другу, а в пустотах между ними образовались маленькие дворики-колодцы, которые местные прозвали "итальянскими".

Сейчас старые дома сносят и на их месте возводятся новостройки, но в центре, например, в районе улицы Istiglaliyyat еще можно найти такие дворики, которые хранят тот особый романтичный дух Баку XX-ого века.

4 место. Центр Гейдара Алиева

В противоположность стареньким итальянским дворикам на 4-ом месте одна из самых главных туристических достопримечательностей современного Баку - Центр Гейдара Алиева.

Возведенный по проекту легендарной Захи Хадид, этот Центр считается одним из самых выдающихся её работ. Многие любители современной архитектуры приезжают в Баку именно ради него. И конечно, Центр Гейдара Алиева не разочаровывает!

3 место. Нагорный парк и Flame Towers

Flame Towers или Пламенные Башни - высочайшие здания в Азербайджане. По форме они напоминают три языка пламени, изображенные на гербе Баку, и являются не только символом города, но и всей республики.

Башни расположены на холме, и их буквально видно из любой точки в центре города. Подобраться к ним поближе можно на фуникулере или, преодолев множество ступенек. Со смотровой площадки Нагорного парка неподалеку открывается отличный вид на город и Приморский бульвар.

2 место. Внутренний город Ичеришехер

Старинный жилой квартал и историко-архитектурный заповедник в центре Баку.

Ичеришехер буквально переводится как "внутренний город". За его старинными крепостными стенами проживает около 1300 семей. Это самый центр Баку, его историческая колыбель и "место силы". Верите вы в такие понятия или нет, но Ичеришехер обладает своей особой атмосферой. Сверните с популярных туристических улочек в безлюдный переулок, заблудитесь, и вы почувствуете магию этого места.

1 место. Бакинский бульвар

Главная достопримечательность города, известная далеко за его пределами. Бакинский бульвар или, официально, Приморский бульвар - это вытянутая вдоль Каспия набережная, на которой расположено множество туристических объектов, развлечений и мест отдыха.

Традиционно бульвар начинается от Белого города и уходит за Старый город до площади Государственного флага, но активное строительство новых участков продолжается, так что в будущем длина бульвара может составить около 26 километров (!).

Самые интересные места сейчас находятся недалекого от исторического центра. Музей Ковров в виде свернутого ковра, Маленькая Венеция с лазурной водой и Crystall Hall, где проходило Евровидение-2012. Но даже если вы не первый день в Баку и уже посещали все эти достопримечательности, по бульвару приятно прогуливаться вновь и вновь, наслаждаясь влажным воздухом с Каспия и прекрасными видами утреннего, дневного или вечернего Баку с сияющими Flame Towers на горизонте.