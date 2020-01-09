Выяснилось, когда туристы впервые самостоятельно едут за рубеж

Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, с какого возраста они стали ездить за границу, самостоятельно оплачивая билеты и отели, сообщает OneTwoTrip, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты компании провели исследование среди 1548 пользователей и выяснили, что четверть опрошенных (27 процентов) впервые организовали поездку собственными силами в возрасте от 18 до 20 лет. 13,7 процента - от 21 до 23 лет. Столько же процентов - в 24-26 лет.

Чуть меньше, 11,4 процента респондентов, смогли сами организовать путешествие в другие страны после 27 лет.

7,8 процента туристов смогли самостоятельно устроить и оплатить поездку после 30 лет, а 6,2 процента - когда им было от 36 до 40.

Примерно каждый десятый опрошенный поехал за границу на собственные средства, только достигнув 40 лет, 5,2 процента - после 50 лет, а 5,7 процента - после 60 лет.

Большинство опрошенных (51,7 процента) первое самостоятельное путешествие совершили в Европу, в Азию отправились 12,7 процента, а 5,4 процента - в Африку. Остальные выбрали другие направления для первой поездки за рубеж.