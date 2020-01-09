Путешественник за полгода доехал на самокате из Екатеринбурга в Дубай

Путешественник Владислав Белозеров за шесть месяцев преодолел на самокате почти десять тысяч километров и добрался из Екатеринбурга в Дубай, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал турист, идея доехать на самокате до ОАЭ возникла у него в конце 2018 года. Владислав подал заявку в "Книгу рекордов Гиннеcса", ее одобрили в марте 2019 года, а уже в июне он отправился в путешествие. За полгода Белозеров на самокате проехал Россию, Азербайджан, Грузию, Армению, Иран и в конце концов добрался до Эмиратов.

"Испытания у меня случались чуть ли не каждый день. Самые сложные ситуации были с жильем, потому что денег не было много. Если ночевать каждый раз в гостинице, то путешествие на полгода у меня растянуть бы не получилось. Ночевал в путешествии по России я в основном в палатке. В городах останавливался через сервис для путешественников "Каучсерфинг", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самый теплый прием ему оказали в Воронеже, Пятигорске, Осетии и Дагестане.

Одной из главных сложностей в путешествии для Владислава стало само транспортное средство, колеса которого не выдерживали вес его 12-килограммового рюкзака и сумок, которые без продуктов весили порядка десяти килограммов. Так, на момент приезда в Дубай Владислав сменил пять задних покрышек самоката и две передних.

"Я проехал 9 800 километров. Путешествие было очень богато на воспоминания, новые знакомства с очень хорошими людьми. Также я пересмотрел многие вещи в жизни. Сейчас у меня есть примерное понимание, чем бы я хотел заниматься в жизни", - заключил Белозеров.