https://news.day.az/tourism/1192430.html Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО

Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО

Туризм, 9 января 2020 12:02 171

При организации Азербайджанского бюро по туризму 14 азербайджанских туристических компаний участвуют в выставке "SATTE 2020", которая проходит в Нью-Дели 8-10 января, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство.

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются на стенде в 144 квадратных метра.

В рамках выставки компании, представляющие Азербайджан, проводят встречи с иностранными туркомпаниями в формате B2B, обсуждают возможности сотрудничества.

В 27-й по счету выставке "SATTE 2020" участвуют свыше 1000 участников из более 50 стран мира, а также 105 городов Индии, более 30 тысяч специалистов в сфере туризма и путешествий.

Отметим, что с января по декабрь 2019 года Азербайджан посетили 65 тысяч граждан Индии, что на 66,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

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