https://news.day.az/tourism/1192505.html 25 райских мест для интровертов

25 райских мест для интровертов

Туризм, 9 января 2020 16:00 148

Если вам по душе тишина и уединение, вряд ли вы выберете мегаполис, отправляясь на отдых. Тем более когда в мире есть такие места, где природа и жизнь людей кажутся продолжением друг друга, где сам город словно бы впечатан в величественный пейзаж и воспринимается как его часть. Они настолько гармоничны, что хочется прямо сегодня променять наш бешеный ритм жизни на спокойствие одного из них.

Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru составили список из 25 городов, оказаться в которых мечтал бы каждый интроверт.

intorverts

1. Гармиш-Партенкирхен, Бавария, Германия

Гармиш-Партенкирхен - очаровательный городок на самой высокой в Германии горе Цугшпитце. Расположенный на высоте в 3000 метров, когда-то он представлял два поселения, одно из которых было основано римлянами, а другое - тевтонцами. Их объединили только в 1936 году в преддверии зимних Олимпийских игр.

2. Поселение в Гималаях, Тибет

Это одна из тех затерянных в Гималаях деревень, которые были построены для обслуживания нужд многочисленных монастырей. Добраться туда можно только пешком или на лошади.

3. Рейне, Норвегия

Рейне - рыбацкая деревня на живописном арктическом полуострове Москенес. Здесь проживает только 329 человек, но это место по праву признано самой красивой деревней во всей Норвегии.

4. Гасадалур, Фарерские острова

Таинственная цепь Фарер к северу от Шотландии едва ли известна широкому кругу туристов. На протяжении многих лет острова с их отвесными скалами оставались труднодоступными. Например, к селу Гасадалур ведет всего одна лестница, построенная во времена британской оккупации островов в годы Второй мировой войны. 18 счастливчиков, проживающих там сейчас, надежно укрыты от всех невзгод двумя горами высотой по 2300 футов.

5. Кольмар, Франция

Кольмар - один из самых красивых городков Эльзаса. Старинные улочки и мостовые, домики в стиле фахверк, древние каменные здания - всё это создает неизгладимое впечатление. Кроме этого, Кольмар - столица эльзасских вин, недаром именно отсюда берет свое начало Route du Vin - Винная дорога.

6. Камден, штат Мэн, США

Населенный индейцами Камден был колонизирован англичанами в 70-е годы XVIII века. Во времена гражданской войны он служил чем-то вроде "пункта переговоров" американцев. Сейчас в этом чистом и уютном городке обитает 5000 жителей, а летом соотношение туристов к коренному населению города составляет 2 к 1.

7. Блед, Словения

Укрытый живописными горами, Блед был впервые упомянут в 1004 году. Он показался таким красивым императору Священной Римской империи, что был подарен в качестве величайшей награды епископу Бриксена. Церковь в Бледе расположена на острове посреди одноименного озера. Сам город с населением в 5000 человек сейчас является одним из самых красивых словенских курортов.

8. Манарола, Италия

Манарола - небольшой рыбацкий городок в Лигурии, на севере Италии. Радуга разноцветных домов расположена на скале, нависающей над дикой береговой линией Лигурийского моря. Городская церковь датируется 1338 годом, что делает Манаролу одним из старейших городов в регионе.

9. Бибери, Великобритания

Бибери часто называют самым красивым городом в Англии, и не напрасно. Впервые он упоминается в Книге страшного суда 1086 года, и с тех пор городок словно застыл во времени. Большая часть домов выглядит так же, как сотни лет назад, и река по-прежнему несет свои серые воды вдоль тенистых улиц Бибери.

10. Анси, Франция

Анси, вероятно, еще более живописен, чем Французские Альпы, окружающие его. Построенный вокруг замка XIV века, город разделен небольшими каналами и ручьями, которые впадают в прекрасное синее озеро Анси.

11. Гёреме, Турция (Подземный город)

Сейчас Гёреме - это музей под открытым небом. С VI в. до конца IX в. Гёреме был одним из крупнейших христианских центров и в его окрестностях насчитывалось более 400 церквей. Святой Павел находил Гёреме самым подходящим местом для воспитания праведников.

12. Тэнби, Уэльс

С валлийского название города переводится примерно как "маленькая крепость рыбы". Этот естественно защищенный городок с выходом к Ирландскому морю и Атлантическому океану был заложен еще в 900 году нашей эры. После норманнского завоевания Англии город был укреплен массивной стеной, чтобы предотвратить валлийские восстания. Сегодня он больше известен своими красотами, чем защитными сооружениями.

13. Ливенуорт, штат Вашингтон, США

Этот американский городок выглядит так, словно перенесся сюда прямиком из Центральной Европы. Он сконструирован по модели баварской деревни - сделано это в основном для привлечения туристов.

14. Вестманнаэйяр, Исландия

Вестманнаэйяр - небольшой архипелаг к югу от Исландии с населением около 4000 человек. Точная дата открытия островов неизвестна, но предполагается, что архипелаг был обнаружен ирландскими мореплавателями и викингами одновременно с Исландией. Острова также известны тем, что в 1627 году были захвачены османским флотом и берберийскими пиратами, угнавшими людей в рабство.

 

15. Куинстаун, Новая Зеландия

Куинстаун находится в юго-западной части новозеландского острова Южный. Расположился на берегу бухты Куинстаун небольшого озера ледникового происхождения Уакатипу. Город окружен живописными горами. В 60-х годах XIX века здесь было найдено золото, и город пережил настоящую золотую лихорадку.

16. Скрытая горная деревня - Цзючжайгоу, Китай

Не так много известно об этих деревушках, разбросанных по всему Китаю и когда-то служивших оплотом для военных. Сейчас туда можно добраться только на лошадях и получить там уникальное представление о культуре классического Китая.

17. Сиракава-го, Япония

Сиракава-го - маленькое традиционное поселение, известное своими островерхими крышами, приспособленными для того, чтобы выдерживать сильные снегопады. Густые таинственные леса и холмы, окружающие деревню, сделали местность труднодоступной для жизни - кроме той небольшой равнины, где и расположилась Сиракава-го.

18. Пукон, Чили

Далеко за пределами своей страны Пукон получил известность как столица активного туризма Чили. Свою популярность в мире путешествий этот маленький городок приобрел благодаря озеру, вулкану и широкому разнообразию видов активного отдыха, которые только можно себе представить.

19. Морро-де-Сан-Паулу, Бразилия

Морро-де-Сан-Паулу - один из самых тихих островных городов в мире. Единственный путь к острову - на лодке или мелкомоторных самолетах, которые регулярно следуют из Сальвадора. На острове запрещен автотранспорт. Единственный способ передвигаться там на большие расстояния - это трактор, который возит пассажиров до пляжа, отелей или до аэропорта.

20. Амедия, Курдистан

Амеди́я - небольшая разноцветная деревня, расположенная на вершине возвышенности в иракской провинции Дахук. В длину Амедия занимает 1000 метров, а в ширину - 500 метров, находясь при этом в 1400 метрах над уровнем моря. По преданиям, в окрестностях деревушки проживали персидские волхвы и жрецы, которые славились искусством чародейства. Именно отсюда, по мнению некоторых исследователей, отправились в Вифлеем библейские трое волхвов на поклонение и преподнесение даров младенцу Иисусу.

 

21. Байрон-Бэй, Австралия

Небольшой австралийский курортный городок Байрон-Бэй - райское место, откуда открываются потрясающие панорамы восхода и заката солнца. Нужно лишь не полениться, встать пораньше, и такая "жертва" будет вознаграждена. Это самая восточная точка континента. Здесь у самого мыса в конце лета и начале осени можно наблюдать игры горбатых китов и дельфинов.

22. Шишильян, Франция

Великолепная гора Мон Эгий на 2000 метров возвышается над французской общиной Шишильян, где проживает всего около 200 человек. Мон Эгий известна под именем "Недостижимая гора" - ее склоны одинаково отвесны со всех сторон. Вершина не была покорена до 1492 года и стала первой горой, на которую люди решили влезть просто так, из чистого любопытства. Считается, что с ее покорением на свет появился альпинизм.

23. Эз, Франция

Эз - это средневековая деревушка, нависающая, как орлиное гнездо, над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. Расположение на вершине скалы на высоте 427 метров над уровнем моря открывает захватывающую панораму. В атмосферу Средневековья переносят узкие ступенчатые улочки, низкие массивные двери, грубая каменная кладка домов.

24. Эрисейра, Португалия

Небольшой португальский городок Эрисейра, в котором проживает менее 10 тысяч человек, находится в 35 км к северо-западу от столицы страны Лиссабона. Сейчас он известен своими песчаными пляжами и является одним из знаменитых центров серфинга в Европе.

25. Пучишча, Хорватия

Пучишча - маленький поселок с пристанью на северном побережье острова Брач. Его название возникло от латинского слова puteus - "колодец", что обозначало местные источники с солоноватой бракицкой водой для домашнего скота. Эта область славится своей традицией, связанной с работой по камню, а материал из местных каменоломен даже был использован для строительства Белого дома в Вашингтоне.

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