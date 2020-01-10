Что делать, если вы отстали от поезда
Такое случается крайне редко, но иногда пассажиры, вышедшие на станции, отстают от поезда.
Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что делать, если вы оказались в такой ситуации.
Первым делом нужно найти здание вокзала. С помощью сотрудников найдите начальника вокзала и сообщите ему о случившемся. Он уведомляет начальника поезда, от которого вы отстали.
Далее вся работа о том, чтобы доставить пассажира в нужную точку, ложится на начальника вокзала. По правилам, проводник должен сделать опись багажа и всех других вещей, которые остались в вагоне. Это делается в присутствии двух пассажиров и бригадира. После этого он должен оставить багаж в камере хранения на другой станции, где есть остановка длительностью более десяти минут.
После этого компания-перевозчик обязана выдать отставшему пассажиру билет до этой станции. Правда в поезде у вас не будет ни сидячего, ни лежачего места. Если вагон заполнен, то придется ехать стоя, а в ином случае можно договориться с проводником. В случае, если ваш билет остался при вас, его срок действия продлевают. Отставшего сажают на следующий поезд.
Правила перевозки постарались сделать эту ситуацию максимально выгодной и безопасной для пассажира. Самое главное - не волноваться. Тогда компания-перевозчик сможет быстро решить все вопросы.
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