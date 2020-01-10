15 невероятных видов из отелей, которые стоит посетить
Сегодня мы предлагаем вам открыть для себя невероятной красоты пейзажи, которые можно наблюдать из окон отелей и частных домов со всех уголков света.
1. Горы Грос-Питон и Пти-Питон, Сент-Люсия. (© 4tololo)
2. Панва, Таиланд. (© lifestyleinshavasana)
3. Залив Марина, Сингапур. (© 4tololo)
4. Сент-Люсия, Вест-Индия.
5. Нью-Йорк, США. (© look)
6. Австрийские Альпы. (© Katya Stavitskaya)
7. Париж, Франция. (© eunagringa)
8. Атолл Лааму, Мальдивские острова. (© poboo)
9. Портильо, Чили. (© homeli)
10. Верджин-Горда, Виргинские острова. (© artfile)
11. Котор, Черногория. (© rangfort)
12. Гонконг. (© getbg)
13. Кения, Восточная Африка. (© wetu)
14. Париж, Франция. (© ivsky)
15. Майами, США. (© newmiamiblog)
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