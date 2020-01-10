https://news.day.az/tourism/1192852.html 12 неповторимых пейзажей Канады, где она кажется инопланетным местом

12 неповторимых пейзажей Канады, где она кажется инопланетным местом

Туризм, 10 января 2020 15:30 82

Stevin Tuchiwsky совершил путешествие по Канаде и на его фотографиях эта страна предстает нереальным, инопланетным местом - пейзажи ее словно взяты из фантастических фильмов и перенесены в реальную жизнь.

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