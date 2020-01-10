https://news.day.az/tourism/1192886.html Авторитетное издание из ОАЭ в восторге от Шеки и узоров "Шебеке" - ФОТО

Авторитетное издание из ОАЭ в восторге от Шеки и узоров "Шебеке" - ФОТО

Туризм, 10 января 2020 21:46 104

Шеки является одним из старейших городов Азербайджана и Кавказского региона. Здесь туристы, изучая беспрецедентные ремесла и цветные стекла, которые будто калейдоскоп играют друг с другом, создавая постоянно меняющиеся мозаики, как Алиса попадают в Страну Чудес.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье The National - авторитетного издания в ОАЭ.

В статье подробно рассказывается о Шеки - авторы восхищаются древним городом Азербайджана, который привлекает огромное количество туристов.

Первое, о чем рассказывает издание, - это Дворец шекинсих ханов, который недавно был включен в Список всемирного наследния ЮНЕСКО. Дворец был построен Мухаммадом Гусейн ханом в конце 1700-х годов и является частью обширного комплекса крепостей, расположенных высоко в одной из частей этого очаровательного города, говорится в статье.

Первое впечатление от дворца, одного из немногих отреставрированных зданий на территории, - это красочный двухэтажный особняк, окруженный высокими чинарами. Фасад изысканный - сетчатые узоры на окнах из голубой, бирюзовой и коричневой стекол с аккуратными геометрическими и цветочными узорами. Архитектура одновременно великолепна и очень проста.

Изобилие цветов внутри дворца поражает больше всего.

"Сочетание витража и росписи, каждый дюйм пространства стен и потолков покрыт пышными фресками с цветочными мотивами, сценами охоты и сражений с изображением ханов. Каждое из витражей само по себе выделяется как произведение искусства, в то время как потолок в главной комнате на нижнем этаже полностью отделан резанными кусочками стекла, растягивающимися как вечернее небо", - восхищается The National.

Окна созданы с использованием традиционного искусства шебеке - ответа Азербайджана европейскому витражу. В путеводителе для туристов рассказывается, что во дворце с середины 1950-х годов проводились реставрационные работы, которые завершились в 2002 году. Проектом занималась не только команда профессиональных и известных архитекторов, но и лучшие художники шебеке.

"Я иду по следу шебеке - ремеслу, столь же старому, как и сам дворец, - через комплекс крепостей к комплексу декоративно-прикладного искусства Абад. Шеки также является частью Сети творческих городов ЮНЕСКО, поскольку обладает богатым наследием в 18 видах ремесел, в том числе вышивке, гончарном деле, ткачестве и музыке. Из них бесспорной звездой является шебеке - это сложные, как головоломки из деревянных решеток из дуба или ореха, цветные кусочки стекла, в которых основными цветами являются синий, красный и желтый. Создаются эти произведения древнего искусства без помощи клея или гвоздей. В мастерской Хусейн Хаджи Мустафазаде продемонстрировал свои впечатляющие навыки и талант, которые, по традиции, передаются от отца к сыну. Одно окно может включать в себя тысячи кусочков", - пишет автор в своей статье.

Шеки является одним из старейших городов в Кавказском регионе, который, как считается, датируется поздним бронзовым веком, около 700 г. до н.э. В город приходили и уходили персы, римляне, арабы, монголы и совсем недавно русские. Несмотря на все это, он перешел к своей кавказской идентичности, в то же время вбирая в себя лучшее культурное влияние иностранных туристов. 

"Шеки показал себя одним из центров Шелкового пути, когда получил известность как центр разведения тутового шелкопряда и торговли шелковыми коконами. Кавказский регион обычно не известен как многообещающее место на этом знаменитом торговом пути, но этот азербайджанский город всегда находился в центре внимания. Здесь обменивались на ценный шелк и специи, такие известные и востребованные товары, как муранское стекло из Италии, знаменитая османская керамика.

В городе наиболее заметными символами Шекинского шелкового пути являются два караван-сарая - трактиры начала 19-го века для путешественников и торговцев, которые все еще целы. Открытый центральный двор, где когда-то привязывали и кормили верблюдов, окружают арочные коридоры, ведущие в старинные комнаты для гостей", - подытожило издание The National.

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