Посмотрите, какие испытания на прочность прошел этот чемодан - ФОТО - ВИДЕО (R)

Компания Chemodanaz устроила недавно беспрецедентный по своим меркам тест на прочность продукции, которая представлена в её специализированном магазине с одноименным названием.

Из снятого Chemodanaz небольшого видеролика видно, как тяжелый внедорожник наезжает на чемодан. После проведенного эксперимента чемодан остается абсолютно целым.

Приобрести именно эти сверхпрочные чемоданы вы можете в специализированном магазине Chemodanaz в городе Баку по адресу: улица Кутгашенли, 50. Кстати, вы можете купить эти чемоданы с 50% скидкой, которая в силе до 1 февраля 2020 года!

На чемоданы марки Chemodanaz гарантия выдается на 5 лет!

Кроме того, в магазине чемоданов Chemodanaz представлена продукция итальянского производителя Roncato и британской марки Antler, на которые также сохраняется гарантия сроком до 3 лет при скидке в 50%.

Скидка действительна на товары стоимостью 220 манатов и выше!

Для того, чтобы посмотреть широкий ассортимент предлагаемых чемоданов, достаточно посетить магазин по вышеуказанному адресу, либо посетить страницу магазина в Инстаграм: https://www.instagram.com/chemodan.az/ и просмотреть сайт компании https://chemodan.az/

Так что торопитесь воспользоваться таким выгодным предложением! Выбирайте невероятно прочный чемодан и путешествуйте в 2020-м году и в последующие годы вместе с Chemodanaz!