Назван город с самым грязным воздухом в мире

В Международном рейтинге AQI по загрязненности воздуха лидирует столица Боснии и Герцеговины Сараево, передает РЕН ТВ.

Как выяснилось, в первые дни января 2020 года в Сараево был зафиксирован опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха, равный 236. Местные власти даже ввели "тревогу" в городе, порекомендовав населению закрыться в домах и не выходить без надобности, а также носить специальные маски, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее первое место в этом рейтинге занимала столица Бангладеш Дакки.