Фестиваль льда и снега в Харбине 2020

Каждую зиму в китайской провинции Хэйлунцзян проводится крупнейший в мире фестиваль скульптуры изо льда и снега. В этом году ледяной город площадью 600 квадратных метров был возведен за 15 дней и в строительстве его участвовали почти 10 000 рабочих.

170 000 кубометров льда было извлечено из близлежащей реки Сунхуа и вырезано скульпторами. Фестиваль привлекает посетителей со всего мира - несмотря на то, что температура иногда падает до -30С. Первый фестиваль в Харбине был проведен еще в 1963 году, затем после длительного перерыва возобновился в 1985 году. Нынешний фестиваль 2020 года - 36-й.

Фестиваль имеет конкурсный формат и в этом году скульптуры создавались в пяти номинациях: культура, туризм, спорт, мода и торговля.

Гости фестиваля помимо любования снежными и ледяными скульптурами могут покататься на санках и коньках, поиграть в хоккей или футбол на льду, и даже принять участие в заплыве моржей. Также на Харбинском фестивале принято проводить снежные свадьбы. В этом году были зарегистрированы более 30 пар.

Международный фестиваль ледяных и снежных скульптур в Харбине продлится до 25 февраля 2020 года.