Местное население будут привлекать к развитию туризма в Азербайджане
Представителям индустрии туризма Азербайджана рекомендовано привлекать местное население к туристической деятельности.
Как передает Day.Az, это отражено в "Этическом кодексе представителей индустрии туризма", разработанном Азербайджанской ассоциацией туристических агентств. Документ носит рекомендательный характер.
Согласно Кодексу, местное население следует привлекать к туристической деятельности, с тем, чтобы они выступали равноправными получателями формирующихся экономических, социальных и культурных бенефиций.
В документе отмечается, что политика в сфере туризма в Азербайджане должна осуществляться таким образом, чтобы она способствовала повышению уровня жизни местного населения посещаемых туристами регионов.
"Специалисты в сфере туризма, в частности инвесторы должны исследовать влияние своих проектов по развитию на окружающую среду и природу в рамках правил, установленных исполнительными властями", - говорится в Кодексе.
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