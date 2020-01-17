Удивительный висячий ресторан в Китае

Экстраординарный ресторан Фанвэн находится рядом с "Пещерой трех путешественников" в китайской провинции Хубэй, примерно в 12 км к северу от города Ичан. Ресторан располагается в Счастливой долине ущелья Силин - ряда очень живописных утесов, пещер и парков в районе, где река Чан Цзян впадает в Янцзы. Вход в заведение представляет собой ничем не примечательное кирпичное здание, но в дальнем конце узкого бетонного моста ресторан практически висит в нескольких сотнях метров над землей.

С этого моста посетители ресторана могут полюбоваться водами реки Янцзы. А для любителей адреналина здесь имеется платформа для прыжков на тарзанке.

Войдя в ресторан и спустившись по ступеням, вы окажетесь в естественном "пещерном вестибюле".

Справа находится дощатая дорога в 30 метров длиной, построенная вдоль края утеса. Она ведет в еще одну пещеру, которую превратили в столовую. Эту пещеру заливает нежно-желтый свет. Мебель в китайском стиле отлично сочетается с окружающим пейзажем. Часть этого зала частично выпирает из пещеры, где стоят столы. Это ресторан, подвешенный в воздухе, с которого можно полюбоваться водами реки внизу. Ресторан назван в честь великого поэта из династии Сунн. Говорят, он варил чай в этой пещере.

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