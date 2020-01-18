5 правил, если вы собрались в путешествие по Европе

Наверное, страны Европы - выбор если не большинства, то каждого второго путешественника, планирующего отпуск. Практически в любом городе старой Европы можно найти развлечения и атмосферу на любой вкус, а кто-то из года в год не изменяет своему любимому маршруту, изучая какую-то одну страну, культуру и язык.

Если же вы хотите отправиться посмотреть несколько городов или стран самостоятельно, в этом случае придется приложить чуть больше усилий, чем при организованной поездке через агентство. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает об основных правилах, которые нужно учесть в одиночной поездке.

Тщательно спланируйте свой маршрут

Для начала определите, сколько стран вы хотите посетить, чья культура привлекает вас больше всего. Как правило, самостоятельные туристы выбирают одну основную страну, после чего строят весь остальной маршрут.

Воспользуйтесь отзывами из Сети, от знакомых, это отличный способ найти кафе, рестораны и отели, которые точно не разочаруют.

Выбрав несколько мест для посещения, подумайте, как вы сможете добраться из одной точки в другую, если вы ограничены по времени, у вас нет заранее заказанного трансфера и автомобиля в аренду. Учитывайте даже самые мелкие нюансы.

Общественный транспорт

Если вы решите на протяжении всего путешествия пользоваться услугами такси, вы с большой вероятностью разоритесь уже в первую неделю, да и удовольствия от поездки не получите.

Другое дело общественный транспорт, особенно в центре города: в зимние месяцы трамваи и автобусы, следующие по центральным улицам, вас просто спасут и дадут возможность осмотреть основные достопримечательности из окна. В большинстве европейских стран общественный транспорт очень хорошо развит. Однако не пытайтесь схитрить и проехать "зайцем": размер штрафа за безбилетный проезд может вас шокировать.

Валюта

Самое большое заблуждение туристов - во всех европейских странах можно расплачиваться евро.

Швеция, Норвегия, Дания и несколько других стран разочаруют вас в этом плане.

Поэтому всегда заранее уточняйте, в какой валюте будете расплачиваться в каждом пункте своего путешествия, лучше всего поменять наличные деньги еще перед отъездом по выгодному курсу.

Конечно, во всех странах принимают банковские карты, однако наличные деньги должны быть с собой обязательно - на мелкие расходы в виде различных билетов, чаевых и других небольших трат.

Аптечка

Не стоит рассчитывать, что все необходимые лекарства вы приобретете на месте: большинство препаратов продаются по рецепту, да и никто не гарантирует, что в аптеке окажется нужное вам средство.

Кроме того, собирая аптечку, узнайте, разрешен ли провоз конкретного лекарства, особенно если речь идет об обезболивающих и антибиотиках.

В остальном ваша европейская аптечка не будет отличаться от аптечки в другие, более экзотические места.

Когда лучше ехать?

Одним из главных преимуществ Европы можно считать возможность выбрать удобное направление в любое время года: новогодние праздники хорошо встречать в Праге и Австрии, летом вы можете отправиться на юг Франции или в Италию, весной и осенью посетить Нидерланды и Германию, где проводятся крупнейшие фестивали в это время соответственно. Скучать не придется!