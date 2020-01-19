Самые опасные туристические развлечения
Британское издание The Sun назвало самые опасные туристические достопримечательности и развлечения, Day.Az со ссылкой на Рамблер.
В список вошла дорога смерти в Боливии, где ежегодно 25 тысяч туристов участвуют в 60-километровом велосипедном марафоне. Крутые обрывы скал, резкие изгибы и встречное движение каждый год уносят порядка 300 жизней.
Еще одним опаснейшим развлечением считаются гавайские туры к вулканам. За потрясающие виды извергающихся кратеров туристам приходится платить травмами от горячего пепла или лавы.
Не менее рискованной авантюрой является восхождение на Эверест в Непале, посещение украинского Чернобыля, где по-прежнему сохраняется высокий уровень радиации, и испанского города Памплона, где в июле проходит "энсьерро" - забег быков по улицам.
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