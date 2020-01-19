https://news.day.az/tourism/1195201.html Какие сувениры привезти из разных стран

Какие сувениры привезти из разных стран

Туризм, 19 января 2020 06:25 272

Магнитики как сувенир из отпуска - довольно банальное и непрактичное решение. А вот фрукты из Таиланда, дизайнерская одежда из Италии и Франции или даже керамический чайник в виде тюдоровского домика из Англии - пригодятся. Что привезти из Европы, Азии, Австралии, Латинской Америки тем, у кого на холодильнике уже нет свободного места, - расскажет Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Косметика и фрукты

"Что только ни покупают для подарков в Таиланде: специи, резные шкатулки и панно из тикового и красного дерева, одежду для дома - например, очень удобные широкие "штаны рыбака", - рассказывает журналист Виктор Ядуха, проживший там пять лет. Но фаворит, конечно, фрукты.
Так, в январе - сезон ананасов, маракуйи, тамаринда и желтого манго. Лучше брать чуть недозревшие плоды, чтобы доставить их целыми.
Местная косметика с натуральными растительными экстрактами, самодельное мыло из кокоса, куркумы или тамаринда - тоже хорошие сувениры. Многие средства к тому же применяют как лечебные: против сыпи или зуда.

Фрукты, специи, косметика и текстиль есть и в других странах Юго-Восточной Азии. Скажем, в Камбодже стоит обратить внимание на средства ухода за кожей на основе кокосового масла, а во Вьетнаме - на кремы со слизью улитки и на маски для лица с куркумой и порошком жемчуга.

Ром и шоколад

Из Доминиканы путешественники также везут фрукты (манго, ананасы, мангустины, гуаву) и натуральную косметику. Туристы покупают серебряные украшения с полудрагоценным камнем ларимаром, который добывают только здесь, и с голубым янтарем - его месторождения есть также в Индонезии.

Доминиканский ром и настойку мамахуану (на основе меда, рома и вина) местные в шутку называют "лекарством от всех болезней", а для приезжих это хороший сувенир. "Доминиканцы употребляют ром и настойку для счастья, богатства, потенции и еще много чего. И туристам советуют", - говорит гид Алина Харченко.

Ром также покупают на Кубе. А еще сигары, кофе, какао, шоколад. И сувениры с портретом Че Гевары.

Парфюм, сыры и пара туфель

"Лучший сувенир из Италии - свитер местного дизайнера или еще одна пара туфель", - шутит Анна Шамахова, туристка из Москвы. Во Флоренции обычно запасаются кожаными изделиями - перчатками и сумками всех цветов, в Венеции - украшениями из муранского стекла и карнавальными масками (цена - от десяти евро).

Еще на Апеннинском полуострове покупают соусы песто и бальзамико, пасту всех видов, цветов и форм, сыры, например Parmigiano Regiano, Grana Padano, Mozzarella, а также кофе и лимонный ликер "Лимончелло". "Самый вкусный - кремовый Crema di Limoncello", - уточняет Шамахова.

В Париже, конечно, нужно обратить внимание на парфюм. Но не только. "Я всегда советую привезти отсюда фуа-гра, хорошее вино, шоколад, шелковый платок или дизайнерский галстук", - перечисляет гид Ирина Бюшон. Кальвадос порадует ценителей крепкого алкоголя, а соленые карамельки из сливок и масла - любителей закусить.

Чай, Моцарт и волшебная палочка Гарри Поттера

В Австрию зимой устремляются поклонники горнолыжного спорта. Туристы скупают сладости - конфеты "Моцарт" и торт "Захер". "Еще - тыквенное масло из Штирии, вина из винограда Grüner Veltliner и засахаренные фиалки Сиси, - добавляет гид по Зальцбургу Андрей Зальпиус. - И конечно же, разные сорта шнапса".

В Великобритании - чай и его аксессуары, указывает журналист Наталья Склярова, 14 лет живущая в Лондоне. "Керамические чайники в виде тюдоровских домиков, фарфор с росписью по мотивам известных английских произведений - с Алисой, Кроликом Питером, - отмечает она. - А также все, что касается Гарри Поттера. Волшебные палочки порадуют даже взрослых".

Разумеется, в ходу сувениры с британской символикой: двухэтажные автобусы, телефонные будки, Биг-Бен. А еще, поскольку англичане - фанаты банных процедур, отсюда везут мыльницы, скрабы, мочалки.

Текила и череп Катрины

"Мексика для туристов - это прежде всего сомбреро и текила, - объясняет переводчик с испанского Айгуль Зиятдинова из Казани, работавшая в нескольких испаноговорящих странах. - Причем шляпа должна быть огромной - такие носят только мариачи - исполнители национальных песен".

Еще покупают различные соусы - преимущественно острые, глиняную посуду ручной работы, текстиль с национальной вышивкой.

"Из Колумбии везут кофе, шоколад, из Чили - одежду из шерсти альпака (шапку с помпоном - чилоте, пончо), миниатюры и статуи моаи - истуканов - с острова Пасхи, из Парагвая - вещи с национальным орнаментом, - перечисляет Айгуль. - Я стараюсь брать на память что-то аутентичное, сделанное ремесленниками-индейцами".

Подарок от аборигена

"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится никому. Путешественникам она нужна, чтобы посмеяться над выражением лиц дегустаторов", - утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне. Густую соленую пасту темно-коричневого цвета - веджимайт (vegemite) - изготавливают на основе дрожжевого экстракта и намазывают на тосты или крекеры.

Аборигены (indigenous people) предлагают приезжим расписанные ориентальным орнаментом бумеранги - оружие охотника.

Еще один экзотический подарок из страны кенгуру - диджериду. Это духовой музыкальный инструмент, труба длиной до полутора метров из эвкалипта. С ее помощью австралийские шаманы раньше входили в транс.

"Хороший сувенир - смешные шляпы с колокольчиками по кругу (Cork hat), - добавляет Анжелика. - В позапрошлом веке такие носили наемные работники на фермах, чтобы отогнать мух от лица - для этого было достаточно просто помотать головой".
Детям обычно привозят фигурки коалы или кенгуру (часто - в боксерских перчатках).

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