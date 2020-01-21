Почему на пляже в Таиланде нельзя фотографироваться

При посещении пляжей в Таиланде стоит помнить, что в этой стране существует достаточно странное правило: туристам нельзя фотографироваться на фоне летящего самолета. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, откуда взялись такие запреты и какие правила существуют на пляжах других стран.

Больше никаких селфи

Строжайший запрет был введен на острове Пхукет в Таиланде в 2013 году. Популярный пляж Май Кхао прославился тем, что рядом с ним находится одна из взлетных полос местного аэропорта. Туристам бывает очень сложно удержаться и не сфотографироваться на фоне летящего самолета. Но из-за нового запрета правительства Таиланда, сделать неповторимую фотографию на фоне живописных видов больше не получится. С 2019 году огромный штраф больше не является наказанием. Теперь это смертная казнь. Законы Таиланда по степени тяжести приравнивают фотографию на фоне самолета к убийству.

А на других пляжах можно фотографировать?

Что касается остальной береговой линии Таиланда, то тут уже никаких запретов нет. Любой турист может спокойно делать красочные фотографии. Главное, чтобы самолеты в кадр не попадали.

Никакой ненормативной лексики

Не только пляжи Таиланда отличились особыми правилами поведения. Например, на Мертл-Бич в Южной Каролине запрещено использовать ненормативную лексику. Запрет объясняют тем, что человек не может направлять какие-либо "непристойные или оскорбительные слова в адрес другого человека", так как это нарушение общественного порядка в городе. Обычно за такой проступок штраф может достигать 100 долларов.

Пляж Ла Пелоза, Сардиния

А вот на пляже Сардинии запрещено пользоваться полотенцем. Вы сможете что-то расстелить на песок только в том случае, если между полотенцем и песочной поверхностью будет лежать специальный коврик. Такое правило было введено местными властями для того, чтобы туристы не уносили слишком много песка, а береговая зона не теряла естественный природный ресурс.

Это вам не забор

В японском городе Тоттори запрещено делать какие-либо надписи на песке. Песчаные дюны на пляжах этого города являются главной достопримечательностью. Они насчитывают уже более 100 000 лет. Именно поэтому, если вы захотите нарисовать на песке сердце для своей второй половинки, то будьте готовы к тому, что за это вас могут посадить в местную тюрьму на несколько суток.

Вы должны быть абсолютно чистыми

На некоторых японских пляжах не пускают туристов с татуировками. Даже если на вашем теле спрятался очень маленький рисунок, то велика вероятность, что вы будете выставлены за территорию пляжа. Дело в том, что в этой стране до сих пор существуют предубеждения насчет татуировок, хотя запрет на них отменили еще в 1948 году. Считается, что с XVII века татуировками клеймили преступников, а бандиты якудза показывали свою лояльность к мафии с помощью нанесения тату на все тело. Поэтому многие местные жители боятся, что любой путешественник может оказаться посланником японской мафии.