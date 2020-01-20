https://news.day.az/tourism/1195574.html В ООН заявили о росте международного туризма в 2019 году

В ООН заявили о росте международного туризма в 2019 году

Туризм, 20 января 2020 15:28 80

Число международных туристских прибытий по итогам прошлого года достигло отметки в 1,5 млрд. Об этом сообщили в понедельник во Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, данный показатель на 4% выше цифры 2018 года, когда число путешественников, отправляющихся в другие страны, составило 1,4 млрд человек. Как отметили во ВТООН, ожидается, что тенденция роста сохранится на протяжении текущего года и составит около 3-4%. Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили обратил внимание на то, что "в эти времена неопределенности и нестабильности туризм остается надежным сектором экономики".

Число туристских прибытий в Европу в прошлом году увеличилось на 4%. Уровень иностранного туризма вырос на 5% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 4% в Африке. В Америке данный показатель увеличился на 2%. Кроме того, рост на 8% был зафиксирован на Ближнем Востоке.

ВТООН обнародовала данные результаты за два дня до открытия в Мадриде одной из крупнейших в мире туристических ярмарок - ФИТУР.

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