https://news.day.az/tourism/1196097.html 8 малоизвестных стран и городов

8 малоизвестных стран и городов

Туризм, 23 января 2020 02:04 240

Вам наскучили привычные города и страны, которые давно у всех на слуху? Вы хотите наполнить экзотикой свою жизнь? ИА Экспресс-Новости приготовило для вас целый список классных мест, куда поехать отдыхать, о существовании которых вы вряд ли слышали, передает Day.Az. Между тем туры в них продолжают набирать популярность каждый год, и у вас может появиться уникальный шанс стать первопроходцем и удивить друзей рассказом об удивительном месте, о котором они, возможно, услышат впервые в жизни.

Вьентьян, Лаос

Это столица Лаоса, которая разместилась рядом с рекой Меконг. В последние несколько лет город находится на стабильной стадии экономического подъема, постепенно перерождаясь в туристическую изюминку.

Инфраструктура Вьентьяна готова предложить туристам множество современных гостиниц, модные магазинчики и все это на фоне французской архитектуры. Пока еще город посещает немного туристов, поэтому если вы примите решение заказать туда тур, у вас появится уникальная возможность насладиться осмотром достопримечательностей без толкотни в толпе, как это обычно бывает на хорошо развитых курортах.

Именно в этом городе находится буддистский храм Ват Сисакет с оригинальной коллекцией статуй Будды - там их почти 700 штук! Гости города никогда не проходят мимо Триумфальной арки Патусай, главной реликвии Вьетнама, которая символизирует силу духа и волю к победе защитников Лаоса.

Сифнос, Греция

В отличие от многочисленных городов Греции, которые можно по праву назвать памятниками истории человечества, куда старается попасть каждый турист, о Сифносе мало кто знает. Этот остров мало изучен и скрывает множество неразгаданных тайн, что привлекает последнее время все больше гостей. Интересно, что цены на отдых на Сифносе самые минимальные, а сервисное обслуживание и туристическая инфраструктура ничем не уступает другим городам Греции, которые изъезжены туристами вдоль и поперек. Здесь вам не составит труда найти уютное свободное местечко на чистом и благоустроенном пляже и спокойно попробовать в местной таверне изысканные блюда национальной кухни.

Так что же готовы предложить туры в Сифнос? Прежде всего - это знакомство с его столицей Аполонией, рядом с которой тут и там расположены многочисленные памятники истории. Это площадь Хирун, музей Фольклора, а также многочисленные белоснежные дома кикладского зодчества. Остров высоко ценится своей изумительной кухней - это престижные рестораны и знаменитые кондитерские, которые расположены в поселке Артемонас. Вам предложат натуральный, изготовленный по особому рецепту, сливочный сыр, баранину со специями, медовый пирог и цыпленок с горохом.

Галифакс, Новая Шотландия, Канада

Галифакс - лучшая гавань мира, вблизи которой затонул легендарный "Титаник". Вся атмосфера этого места пропитана таинственностью этого факта, а местные жители очень этим гордятся и гости города стараются посетить Морской музей с экспонатами, привезенного с парохода. Туристы будут изумлены старинными церквями, самым крупным подвижным рынком и самым древним в Канаде органом местного самоуправления.

Именно здесь проходит ежегодный тату-фестиваль. Также будет интересно посетить древний форд "Джордж" в форме звезды, белоснежную часовую башню, маяк Пеггис Пойнт, возведенный в 1868 году, и городской парк с экзотическими растениями.

Эс-Сувейра, Марокко

Это самое лучшее место для релаксационного отдыха, там нет суеты, много возможностей для того, чтобы восстановить духовные и телесные силы.

Волшебный порт так и манит своими извилистыми улочками, каменными валами и бесчисленным количеством маленьких лодочек. Здесь жизнь протекает не спеша, а кругом тишина и спокойствие. Удивительными кажутся белоснежные домики с синими окошками. Эс-Сувейра - настоящий рай для фанатов виндсерфинга, чему способствует легкий бриз и большие волны.

Город насчитывает два крупных серф-центра, поэтому приобрести снаряжение не составит большого труда. Среди туристической инфраструктуры особое место занимает кухня, представленная морепродуктами. В закусочных туристы могут попробовать изысканный суп "харира", сэндвич или рыбу, приготовленное прямо на их глазах. Главной изюминкой порта считаются животные и птицы, только здесь можно увидеть коз, пасущихся на деревьях и побывать на острове Могадор, заселенный чайками.

Бутан

До 1974 года Королевство Бутан было закрытой территорией для посетителей. Это последнее нетронутое цивилизацией буддистское королевство, и поэтому при въезде в него с туристов требуют взнос и не зря. На его территории, которая находится в мистической части Гималаев, находится много уникальных памятников. Местное население до сих пор ходит в национальных костюмах, здесь жизнь словно замерла. Там запрещено курение, поэтому если вы страдаете этой привычкой, туда лучше не ехать.

Это единственное в мире государство, где находится Министерство счастья, которое считается правящей силой города. Когда проходит перепись населения, жителей спрашивают о том, счастливы они или нет, а те всегда отвечают: "Да". Поэтому среди туристов бытует мнение, что стоит только попасть в Бутан можно оттуда взять на себя кусочек счастья.

Мерида, Мексика

Это самое сдержанное место темпераментной Мексики. Мерида основана в 1542 году, ее столица Юкатана или "белый город", названа так, потому что там все жители носят белую одежду. Для туристов здесь предлагается множество памятников колониальной архитектуры и культ Street food, уютные пляжи и нежаркое солнце. Только здесь можно вживую прикоснуться к историческим артефактам уникального народа майя - это Кафедральный собор Мериды, музей Майя с более чем 500 реликвиями, парк Идальго с церковью Третьего ордена.

Брест, Беларусь

Жаль, но туры в Брест не так востребованы, как хотелось бы. Чаще туристы едут в Прагу, Варшаву и Будапешт. И зря, ведь этому героическому городу есть чем похвастаться. Сам по себе Брест очень красив, в нем гармонично сочетаются исторические постройки и современные здания, православные соборы и польские костелы. Совсем рядом с городом находится Беловежская пуща, которую в свое время воспели "Песняры". Здесь удивительно чистый воздух, и запросто можно достичь единения с природой.

Поклонникам архитектуры придутся по душе многочисленные соборы и церкви, включая Свято-Воскресенский собор, самое грандиозное сооружение в стране.

Валлетта, Мальта

Это сказочный рай, где солнце круглый год, а рядом необъятные просторы Средиземного моря. Не зря туры 2020 в Валетту гарантируют вам идеальный отпуск, после которого наступает умиротворение и ощущение полного счастья.

Столица Мальты отличается своей компактностью, из-за чего на обход города вы потратите всего несколько часов, но зато каких! Это увлекательные прогулки по хитроумному лабиринту улиц, именно такое расположение позволяет беспрепятственно гулять по ним приходящему с моря бризу. Это довольно тихое место, практически лишенное машин на улицах и ночной жизни.

Главными достопримечательностями города, которые обязательно нужно посмотреть туристам, считается Кафедральный собор XVI века постройки, Священная лечебница с самой большой палатой в мире длиной 161 метр. Особого внимания заслуживает театр Маноэля с уникальной акустикой, которая сделала его самым популярным в мире.

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