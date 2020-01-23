Названы лучшие места для туристов-одиночек

Эксперты портала HypeBye рассказали о лучших направлениях для туристов, путешествующих в одиночку, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По мнению специалистов, идеальной страной для людей, которые ценят отдых наедине с собой, станет Хорватия. Здесь отличный климат, множество парков, достопримечательностей и виноделен. Кроме того, в Дубровнике снимали нашумевший сериал "Игра престолов".

Помимо этого эксперты советуют туристам присмотреться к Перу и посетить древний город инков Мачу-Пикчу.

В рейтинг лучших мест для одиноких путешественников также вошли Нью-Йорк, где можно часами исследовать город, остров Бали и Южная Корея.

Кроме того, специалисты уверены, что одиноким туристам следует непременно посетить Швейцарию, Италию, карнавал в Новом Орлеане, Исландию, Австралию, Копенгаген и остров Мальта.