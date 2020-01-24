https://news.day.az/tourism/1196570.html Как живут люди на самом густонаселенном острове

Как живут люди на самом густонаселенном острове

Туризм, 24 января 2020 04:05 254

Местные жители сделали этот остров самым густонаселенным во всем мире: посреди Карибского моря проживают 1200 человек. Санта Крус дель Ислоте - это уникальное место, богатое своей историей и множеством традиций. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как местные жители уживаются на такой небольшой территории.

Как все выглядит на самом деле

Санта Крус дель Ислоте можно сравнить с маленьким миром, в котором живут всего 18 семей.

На территории острова расположено 95 домов, одна школа, небольшой ресторан и даже порт - единственная возможность поставлять еду для изолированных жителей.

Экономика страны строится исключительно на рыболовстве. Ежедневно местные жители занимаются уборкой, готовят еду и иногда проводят экскурсии для туристов. Смельчакам, которые решат добраться до тайного острова, предлагают остановиться в роскошных отелях, расположенных на соседнем острове. Добраться до Санта Крус дель Ислоте можно только на лодке.

Кто там живет

Все жители острова знают друг друга и тесно общаются. В этом месте никто не знает, что такое преступность, насилие и вооруженные конфликты. На территории Санта Крус дель Ислоте царит дружественная атмосфера: каждый может положиться на своих соседей и друзей.

Большая часть населения - это молодежь. Количество молодых людей на острове составляет около 65%. Они живут в своем уникальном ритме, напоминающем вечный праздник. Если вы окажетесь на острове, то сразу обратите внимание на внешний вид подростков. Молодежь всегда старается одеваться ярко, носить необычные прически и каждый сезон набивать себе новые татуировки. В то время как дети слушают испанский рэп на полную громкость, взрослые предпочитают уединяться небольшими компаниями в тени и обсуждать новости острова.

Есть ли у них хобби

Местные жители ни в чем себя не ограничивают. Они не обременены постоянной работой и домашними хлопотами. Вечеринки на острове могут длиться несколько дней. Местные говорят, что веселье прекращается в тот момент, когда заканчивается ром и пиво. Самое интересное: население получает все нужные продукты, одежду и средства гигиены благодаря гуманитарной помощи, которую им оказывают другие материки.

На острове также есть интернет. Благодаря этому молодежь познает мир и узнает новости. В отличие от своих пожилых родственников, подростки мечтают покинуть остров и переехать на материк.

Стоит ли туда ехать

Санта Крус дель Ислоте поражает своим колоритом и местными особенностями. Ни один турист не сможет устоять перед контрастом яркой одежды и темной кожи местных жителей. Несмотря на то, что остров обладает всей необходимой инфраструктурой, местным жителям зачастую не хватает чистой питьевой воды. Ее привозят в порт всего лишь один раз в три недели. Вода стоит очень дорого, так как поставляется в ограниченном количестве. Поэтому, если вы планируете поездку на остров, постарайтесь заранее подготовиться и взять с собой достаточное количество питьевой воды.

Вы можете не переживать по поводу изолированности острова. На Санта Крус дель Ислоте вам без проблем окажут медицинскую помощь, обеспечат трансфер и проведут экскурсию по самым знаковым местам острова.

Уникальное место

Легенда гласит, что остров был открыт рыбаками из Бару. Однажды им пришлось заночевать на территории Санта Крус дель Ислоте. Рыбаки отметили, что за всю ночь они не увидели москитов, что является редкостью для островов, расположенных в Карибском море. Тогда они и приняли решение остаться на острове и продолжить наслаждаться беззаботной жизнью.

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