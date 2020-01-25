Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

Все туристические компании Китая с сегодняшнего дня прекращают организацию групповых туров в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Начиная с сегодняшнего дня, все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию продуктов "авиабилет+гостиницы", - сообщил телеканал.

Уже выехавшие тургруппы могут в соответствии с договором завершить поездку.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.

