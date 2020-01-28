https://news.day.az/tourism/1197590.html 10 малоизвестных, но гостеприимных мест планеты

10 малоизвестных, но гостеприимных мест планеты

Туризм, 28 января 2020 01:13 161

Эксперты международного сервиса бронирования представили список самых гостеприимных мест планеты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он составлен на основании данных об объектах, получивших премию Traveller Review Awards 2020.

Гёреме, Турция

Список открывает турецкий город, ведь в этой стране путешественников принято считать "гостями от Бога". Древний Гёреме находится в знаменитом регионе Каппадокия.

После знакомства с радушием города гостям стоит прогуляться по лабиринтам подземной Каймаклы и полюбоваться завораживающим запуском воздушных шаров, осмотреть местное чудо природы - "дымоходы фей". Обязательно нужно снять номер в пещерах, которые превратились в уникальные отели.

Татранска Ломница, Словакия

Татранска Ломница - самобытный городок в Высоких Татрах. Здесь открываются потрясающие виды на ледниковые озера Попрадске-Плесо и Морске-Око, национальный парк Татры и Обровский водопад. Это место идеально подходит для лыжного спорта и пешего туризма любых уровней сложности.

Фонгня, Вьетнам

Вьетнамский национальный парк Фонгня поражает бескрайними рисовыми полями, многообразием флоры и фауны, а также нетронутой дикой природой. Однако самая главная достопримечательность - система подземных пещер. Райская, Фонгня и Темная с подземными реками, джунглями и даже храмом открыты для посещения.

Кобарид, Словения

Несмотря на горный ландшафт, живописный город Кобарид своей пышной растительностью, водопадами, ущельями и изумрудными реками напоминает скорее о Средиземноморье, нежели об Альпах.

Для путешественников, которые любят активный отдых, Кобарид предлагает много развлечений: сплавы по рекам, каякинг, ловлю рыбы на приманку, горный велоспорт, парапланеризм и пешие прогулки.

Кохем, Германия

Немецкий город Кохем знаменит исторической архитектурой, виноградниками и живописным видом на долину реки Мозель. Тем, кто хочет проникнуться духом истории, стоит посетить средневековый замок Кохем, а искателям гастрономических впечатлений - отведать местные блюда и вина в одном из множества ресторанов, усеявших берег реки.

Дулин, Ирландия

Приморский городок Дулин, пропитанный традиционной ирландской культурой, расположен всего в трех часах езды от столицы. По легенде, ирландская музыка родилась именно в этом месте, поэтому гостям определенно стоит заглянуть в местные пабы за пинтой "Гиннесса" и добротным craic (так в Ирландии называют веселье).

Тайдун, Тайвань

Здесь путешественники погружаются в богатую культуру и историю Тайваня, исследуя многочисленные даосские храмы и святыни. Любителям отдыха на свежем воздухе рекомендуется посетить парк культуры Бэйнань, прогуляться по побережью Цзялулань, а затем расслабиться и восстановить силы в горячем источнике Чжаори. В Тайдуне живет семь коренных племен, каждое со своими легендами и фольклором.

Шена, Италия

Расположенная вблизи заснеженных склонов неподалеку от города Мерано, Шена представляет собой безупречную смесь итальянского альпийского шарма и средиземноморского образа жизни. Этот гастрономический край славится уютными горными трактирами и роскошными мишленовскими ресторанами и привлекает путешественников традиционной южнотирольской кухней и итальянской классикой.

Монти-Верди, Бразилия

Небольшая горная деревня Монти-Верди - одно из тех немногих мест в стране, где можно увидеть снег. Это скрытая жемчужина неподалеку от суетливого Сан-Паоло. В числе лучших пешеходных троп стоит упомянуть Trilha da Pedra Redonda и Pedra Partida.

Озеро Текапо, Новая Зеландия

Путешественники-романтики должны взять на заметку озеро Текапо, являющееся частью "заповедника темного неба" ЮНЕСКО и второй год подряд попадающее в список самых гостеприимных мест планеты. Те, кому улыбнется удача, смогут увидеть Южный Крест, галактики-спутники Млечного Пути и южное сияние.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Сервисы Google работают с перебоями 00:36, Технологии 644
Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт 00:02, В мире 1 012
В Турции вновь произошло землетрясение 27 января 23:30, В мире 1 120
Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии 27 января 23:18, В мире 1 057
"Даже цену ручки найти в интернете не может" - в интернете снова смеются над Пашиняном 27 января 22:50, Политика 1 444
Джаз впервые прозвучал на балабане - необычный концерт Azerbaijan FolkJazz Quintet 27 января 22:40, Культура 1 321
В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии 27 января 22:23, В мире 1 280
Президент Ильхам Алиев: Многополярный мир – это гарантия стабильности 27 января 21:58, Политика 1 282
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень цен на нефть удовлетворяет и производителей, и потребителей 27 января 21:49, Политика 1 402
Трамп сказал, когда обнародует план ближневосточного урегулирования 27 января 21:45, В мире 1 471
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса 27 января 21:24, В мире 3 044
Президент Ильхам Алиев уберег нас от страшной опасности - студентка, эвакуированная из Элязыга - ФОТО 27 января 21:14, Политика 1 641
По "Турецкому потоку" поставлен первый миллиард кубометров газа 27 января 20:55, В мире 1 726
Президент Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе дал интервью российскому телеканалу «Россия-24» - ФОТО - ВИДЕО 27 января 20:52, Политика 1 955
Показания Болтона могут повлиять на процесс импичмента Трампа 27 января 20:40, В мире 1 777
Последние посты Брайанта в Twitter и Instagram за сутки набрали 11,5 млн лайков 27 января 20:28, В мире 1 753
Грузия запретила ввоз в страну животных из Китая из-за коронавируса 27 января 20:16, В мире 1 760
США находятся в тесном контакте с Китаем по коронавирусу - Трамп 27 января 20:03, В мире 1 819
Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет 27 января 19:50, В мире 1 971
В Азербайджане утвердили "Правила ведения туристического реестра" 27 января 19:36, Туризм 1 877
Российская газета сообщила об «остром неврозе» у Пашиняна 27 января 19:29, Политика 2 232
Самые посещаемые гражданами Азербайджана страны - СПИСОК 27 января 19:23, Туризм 2 386
Азербайджанский футболист принял участие в разгроме армянского клуба 27 января 19:19, Спорт 2 262
Я опасаюсь возвращаться - а вдруг заражу кого-то из близких? - Азербайджанец, живущий в Ухане, рассказывает, что происходит 27 января 19:16, Общество 10 280
Самед Сеидов: Нужно задуматься о судьбе Совета Европы 27 января 19:11, Политика 1 961
В Китае выделили $8,7 миллиарда на борьбу с инфекционными болезнями 27 января 19:04, В мире 2 017
Мазахир Панахов: "Мусават" тщетно выискивает предлог для критики 27 января 18:49, Политика 2 017
Манипуляции одних кандидатов другими недопустимы - глава ЦИК 27 января 18:45, Политика 2 047
Турецкие власти заявили, что людей под завалами больше нет 27 января 18:40, В мире 2 147
В Иране произошло сильное землетрясение 27 января 18:31, В мире 3 495
Лондон перестал быть ведущим мировым финансовым центром из-за Brexit 27 января 18:24, В мире 2 209
Китай из-за пневмонии нового типа запретил торговлю дикими животными 27 января 18:15, В мире 2 207
Малейка Аббасзаде обратилась к госслужащим в связи с конкурсом "Восхождение" 27 января 18:06, Общество 2 529
Некоторые политические партии Азербайджана не выполнили обращение ЦИК 27 января 17:59, Политика 2 236
Эксперты Baku Network обсудили итоги развития Азербайджана и экономическую ситуацию в Армении в 2019 году - ВИДЕО 27 января 17:51, Политика 2 303
Свыше 400 международных наблюдателей прошли аккредитацию для участия в парламентских выборах 27 января 17:47, Политика 2 235
Сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана встретились с Замином Салаевым 27 января 17:44, Общество 2 496
Мэр Антальи приютил пострадавшего при землетрясении кота 27 января 17:35, В мире 2 514
От имени всех студентов благодарю Президента Азербайджана за наше благополучное возвращение домой - студент 27 января 17:30, Общество 2 445
В Баку прошел вечер памяти Рашида Бейбутова - ФОТО 27 января 17:28, Культура 2 490
"От всей души благодарю Президента Ильхама Алиева за спасение наших детей" - мать эвакуированного из Турции студента 27 января 17:23, Политика 7 371
В ряде стран будет представлен проект о Ходжалинском геноциде 27 января 17:23, Общество 2 434
ЦИК Азербайджана одобрил обращение организаций провести exit-poll на парламентских выборах 27 января 17:15, Политика 2 374
Азербайджан приостановил импорт живых птиц и птицеводческой продукции из ряда стран 27 января 17:12, Общество 8 792
Не верьте и не покупайте дешевое куриное мясо - оно может быть заражено! 27 января 17:10, Экономика 4 742
Айдын Гулиев: т.н. "Нацсовет" потворствует попыткам изобразить Армению демократичнее Азербайджана 27 января 17:08, Политика 2 435
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в поселках и новых жилых массивах Сумгайыта 27 января 17:02, Политика 2 442
СМИ: "İDEAL" приобрел сеть магазинов "Sabina" 27 января 16:54, Общество 4 145
Известная российская актриса пропала в Мексике 27 января 16:51, В мире 3 133
Камбоджа подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа 27 января 16:45, В мире 2 644
Новый посол Франции посетил БВШН - ФОТО 27 января 16:40, Общество 2 633
Еще один мировой производитель будет использовать Баку-Тбилиси-Карс - ФОТО 27 января 16:27, Экономика 3 463
В Анкаре произошло землетрясение 27 января 16:19, В мире 4 844
В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2 835 человек 27 января 16:17, В мире 2 744
Женский отборочный олимпийский турнир по баскетболу перенесен в Сербию из-за коронавируса 27 января 16:11, В мире 2 693
Азербайджанский студент, эвакуированный из Турции: Президент Ильхам Алиев вновь показал, что в центре государственной политики стоят интересы граждан 27 января 16:04, Политика 7 635
В Азербайджане начался прием документов для совершения хаджа 27 января 15:50, Общество 2 798
В Хорватии разбился военный вертолет 27 января 15:31, В мире 2 881
Минналогов обратилось к плательщикам НДС 27 января 15:22, Экономика 3 217
Избран новый председатель ПАСЕ 27 января 15:19, В мире 3 005
В Азербайджане подготовят новые предложения по стимулированию труда школьных психологов 27 января 15:15, Общество 2 947
В Киеве загорелось здание министерства культуры - ВИДЕО 27 января 15:08, В мире 3 010
Вертолетом погибшего Коби Брайанта управлял армянин Ара Зобаян 27 января 15:04, В мире 4 437
В Азербайджане объявлен прием на "Курсы по подготовке офицеров запаса" 27 января 15:01, Общество 3 086
Standard & Poor's прогнозирует значительный рост валютных резервов Центробанка Азербайджана 27 января 14:57, Экономика 3 037
Двойные стандарты и ложь "Human Rights Watch" в отношении Азербайджана - "Политшоу представляет" - Видеопроект 27 января 14:54, Политика 2 940
Кадры крушения вертолета Коби Брайанта - ВИДЕО 27 января 14:51, В мире 5 079
Азербайджан становится все более привлекательным для туристов 27 января 14:48, Туризм 3 004
"Революция" Президента Ильхама Алиева - это реформы сильной власти, ведущие к модернизации страны - Олег Кузнецов специально для Day.Az 27 января 14:45, Политика 9 136
Министр образования Азербайджана внес ясность в вопрос цен на школьные формы 27 января 14:41, Общество 3 402
В Азербайджане уволены руководители отделов образования, уличенные в коррупции 27 января 14:31, Общество 3 586
В Афганистане разбился самолет с десятками пассажиров на борту 27 января 14:27, В мире 3 619
Сегодня перед Азербайджаном открыта возможность превратиться в хаб идей, проектов и инноваций 27 января 14:24, Экономика 3 138
Еще один опытный банкир в руководстве Yelo Bank (R) 27 января 14:10, Экономика 3 289
Готовы ли вы использовать альтернативные источники энергии? - опрос от Day.Az 27 января 14:09, Общество 6 466
В Кюрдамире открылся очередной «Друг МСБ» 27 января 14:09, Экономика 3 192
Прогноз погоды на завтра 27 января 14:06, Общество 10
Мэр Уханя согласился уйти в отставку в случае недовольства его мерами по закрытию города 27 января 14:01, В мире 3 230
Стало известно, как будет проводиться сертификация учителей в Азербайджане 27 января 13:53, Общество 3 381
В Индии выставили на продажу 100% авиаперевозчика Air India 27 января 13:41, В мире 3 345
В Баку ярко отметили 70-летие актрисы Алмаз Мустафаевой - ФОТО 27 января 13:32, Культура 3 465
Общежития вузов Сингапура освобождают под карантинные помещения 27 января 13:22, В мире 3 368
Азербайджан контролирует ситуацию в связи со своими студентами в Китае - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 27 января 13:17, Общество 3 477
Азербайджанский спортивный журналист поделился воспоминаниями о Коби Брайанте - ФОТО 27 января 13:05, Спорт 3 542
AZAL временно прекращает выполнение рейсов в Китай 27 января 12:53, Экономика 5 218
В Баку прошла первая ассамблея винного маршрута Кавказа 27 января 12:40, Туризм 3 568
Названа причина утренней задержки поездов в бакинском метро 27 января 12:33, Общество 4 158
Монголия закроет границу с Китаем из-за коронавируса 27 января 12:29, В мире 3 639
Китай выделит $8,75 млрд на борьбу с пневмонией нового типа 27 января 12:25, В мире 3 589
"Ты просил отдачи – я отдал тебе сердце" - монолог Коби о баскетболе, который принес ему «Оскар» - ВИДЕО 27 января 12:21, В мире 3 764
В Баку запустят школьные автобусы - ФОТО 27 января 12:16, Общество 4 614
Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице - ФОТО 27 января 12:13, Общество 3 661
Названо число кандидатов, продолжающих борьбу за депутатские мандаты в Азербайджане 27 января 12:08, Политика 3 672
Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Азербайджана 27 января 11:55, Экономика 3 901
Грузинский эксперт: Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан стал безусловным лидером региона 27 января 11:54, Политика 6 429
Ошеломляющий успех «Кармен» в Театре оперы и балета - ФОТО 27 января 11:49, Культура 4 268
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередную встречу - ДАТА И МЕСТО 27 января 11:48, Политика 9 737
Имена отозвавших свои кандидатуры лиц будут зачеркнуты на распечатанных бюллетенях - ЦИК Азербайджана 27 января 11:45, Политика 3 652
Азербайджанская семья чудом спаслась во время землетрясения в Турции - ВИДЕО 27 января 11:41, Общество 4 548
В минувшем году были заасфальтированы дороги в ряде бакинских поселков - ФОТО 27 января 11:21, Общество 3 922
В Лос-Анджелесе показан документальный фильм, разоблачающий армянскую агрессию - ФОТО - ВИДЕО 27 января 11:18, Политика 3 970
Kapital Bank в очередной раз был удостоен премии «Milli KSM» (R) 27 января 11:15, Экономика 3 761
Уникальный проект азербайджанских мастеров: Volga Nostalgi - ФОТО 27 января 11:09, Технологии 5 948
Последствия разрушительного землетрясения в Турции - ФОТОРЕПОРТАЖ 27 января 11:02, В мире 4 436
Трогательные последние кадры Коби Брайанта с дочерью - ВИДЕО 27 января 10:54, В мире 6 563
Российский самолет вернулся в аэропорт после звонка о минировании 27 января 10:49, В мире 4 079
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 пропавших без вести 27 января 10:45, В мире 4 000
ЦИК Азербайджана приступил к печати избирательных бюллетеней для парламентских выборов 27 января 10:41, Политика 3 849
Нефть рекордно подешевела на опасениях вокруг коронавируса 27 января 10:38, В мире 4 118
Устаревшую Windows 7 потребовали сделать бесплатной 27 января 10:35, Технологии 4 042
Появились кадры с места крушения вертолета Коби Брайанта - ВИДЕО 27 января 10:32, В мире 4 716
Вилаят Эйвазов уволил главу дорожной полиции одного из районов 27 января 10:27, Общество 5 372
Стали известны подробности авиакатастрофы с Коби Брайантом - ВИДЕО 27 января 10:20, В мире 5 223
В Иране пассажирский самолет выехал за взлетную полосу 27 января 10:15, В мире 4 125
Туристическим объектам в Азербайджане рекомендовано обеспечивать сохранение биоразнообразия 27 января 10:10, Туризм 4 021
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 27 января 10:06, Экономика 4 005
В Иране самолет с пассажирами выкатился на городскую улицу - ВИДЕО 27 января 10:02, В мире 5 994
Авиакомпания Scat отменила рейсы на Хайнань 27 января 09:54, В мире 4 095
В Азербайджане подорожало золото 27 января 09:48, Экономика 4 120
Месси, Роналду и Неймар скорбят о гибели Коби Брайанта - ВИДЕО 27 января 09:44, Спорт 4 619
В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство 27 января 09:40, В мире 4 206
Билл Гейтс пожертвовал $5 млн на борьбу с пневмонией нового типа в КНР 27 января 09:34, В мире 4 177
ВС Армении обстреляли ряд населенных пунктов Азербайджана 27 января 09:30, Политика 4 103
В Азербайджане произошло землетрясение 27 января 09:27, Общество 4 810
Эвакуированный из Турции студент: Мы ещё раз убедились, что Азербайджанское государство всегда рядом со своими гражданами - ФОТО 27 января 09:25, Общество 16 153
Власти Китая выделили $43,5 млн на борьбу с коронавирусом в Ухане 27 января 09:22, В мире 4 283
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 80 27 января 09:15, В мире 4 374
И.о. президента Боливии попросила всех министров подать в отставку 27 января 09:10, В мире 4 283
Ctrip из-за коронавируса запустило программу бесплатной отмены броней 27 января 09:04, Туризм 4 244
Заслуженная артистка Сабина Вахабзаде: Сегодняшним процветанием Азербайджана мы обязаны прежде всего нашему Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 27 января 08:32, Политика 16 988
Австрийские бизнесмены едут в Баку на переговоры 27 января 08:19, Экономика 4 613
Зариф потребовал компенсацию за выход США из ядерной сделки 27 января 08:16, В мире 4 592
13-летняя дочь Коби Брайанта погибла вместе с отцом в авиакатастрофе 27 января 07:45, В мире 6 733
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта 27 января 07:30, В мире 5 269
Два человека помещены в карантин с подозрением на коронавирус в Цюрихе 27 января 07:15, В мире 4 814
В США зафиксировали четвертый случай заболевания пневмонией нового типа 27 января 07:09, В мире 4 789
В Астане задержали все авиарейсы 27 января 01:10, В мире 6 585
В Иерусалиме на акции против призыва в армию задержали 38 ортодоксальных иудеев 27 января 00:10, В мире 6 547
Погиб Коби Брайант - ФОТО 27 января 00:01, Спорт 10 101
Ипотечный фонд Азербайджана обратился к населению в связи с началом льготной аренды жилья 26 января 22:58, Общество 9 295
Армения - это мина, заложенная под Евразийский Союз - как Ереван предает интересы Москвы 26 января 22:51, Политика 8 524
США активизировали контртеррористические операции в Сирии 26 января 22:48, В мире 6 817
Агентство по развитию МСБ провело тренинг по бизнес-сотрудничеству для предпринимателей 26 января 22:45, Экономика 6 796
По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар 26 января 22:29, В мире 7 660
Россия наказывает Пашиняна - в Армении резко подорожает газ 26 января 22:05, Политика 10 966
Азербайджанские студенты поблагодарили Президента Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из зоны землетрясения - ФОТО 26 января 21:52, Политика 7 090
В Азербайджане растет объем производства автомобилей 26 января 21:34, Экономика 7 694
Жители Гонконга протестуют против карантина 26 января 20:59, В мире 7 333
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек 26 января 20:35, В мире 7 142
Из китайского города Ухань массово бегут жители - уже 5 миллионов 26 января 19:43, В мире 7 911
Ещё новости